نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أذان المغرب طوال شهر رمضان 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد أذان المغرب طوال شهر رمضان 2021 تبقى أيام قليلة لنستقبل أفضل شهور العام ألا وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان، وهو من الشهور المحببة لدى المسلمين في كافة بقاع الأرض، وذلك لإقام فريضة الصيام والصلاة والزكاة وأداء العمرة، وعلى الرغم من كون هذه العبادات يؤديها المسلم طوال العام، ولكن في رمضان المبارك يكون لها نفحة إيمانية أخرى وخاصة صلاة التراويح وقيام الليل، كما أن الثواب يتضاعف في رمضان.

مواعيد أذان المغرب طوال شهر رمضان 2021

من المقرر فلكيا أن يكون شهر رمضان يوم 13 أبريل 2021، لذا يرغب الجميع في معرفة موعد أذان المغرب لتناول وجبة الإفطار، لذا نقدم لكم المواعيد لشهر رمضان كاملا:

الثلاثاء 13 أبريل

– موعد اذان المغرب: 6:21 مساءً.

الأربعاء 14 أبريل

– موعد اذان المغرب: 6:22 مساءً.

الخميس 15 أبريل

– موعد اذان المغرب: 6:22 مساءً.

الجمعة 16 أبريل

– موعد اذان المغرب: 6:23 مساءً.

السبت 17 أبريل

– موعد اذان المغرب: 6:24 مساءً.

الأحد 18 أبريل

– موعد اذان المغرب: 6:24 مساءً.

الاثنين 19 أبريل

– موعد اذان المغرب: 6:25 مساءً.

الثلاثاء 20 أبريل

– موعد اذان المغرب: 6:25 مساءً.

الأربعاء 21 أبريل

– موعد اذان المغرب: 6:26 مساءً.

الخميس 22 أبريل

– موعد اذان المغرب: 6:27 مساءً.

الجمعة 23 أبريل

– موعد اذان المغرب: 6:27 مساءً.

السبت 24 أبريل

– موعد اذان المغرب: 6:28 مساءً.

الأحد 25 أبريل

– موعد اذان المغرب: 6:29 مساءً.

الاثنين 26 أبريل

– موعد اذان المغرب: 6:29 مساءً.

الثلاثاء 27 أبريل

– موعد اذان المغرب: 6:30 مساءً.

الأربعاء 28 أبريل

– موعد اذان المغرب: 6:31 مساءً.

الخميس 29 أبريل

– موعد اذان المغرب: 6:31 مساءً.

الجمعة 30 أبريل

– موعد اذان المغرب: 6:32 مساءً.

السبت 1 مايو

– موعد اذان المغرب: 6:32 مساءً.

الأحد 2 مايو

– موعد اذان المغرب: 6:33 مساءً.

الاثنين 3 مايو

– موعد اذان المغرب: 6:34 مساءً.

الثلاثاء 4 مايو

– موعد اذان المغرب: 6:34 مساءً.

الأربعاء 5 مايو

– موعد اذان المغرب: 6:35 مساءً.

الخميس 6 مايو

– موعد اذان المغرب: 6:36 مساءً.

الجمعة 7 مايو

– موعد اذان المغرب: 6:36 مساءً.

السبت 8 مايو

– موعد اذان المغرب: 6:37 مساءً.

الأحد 9 مايو

– موعد اذان المغرب: 6:38 مساءً.

الاثنين 10 مايو

– موعد اذان المغرب: 6:38 مساءً.

الثلاثاء 11 مايو

– موعد اذان المغرب: 6:39 مساءً.

الأربعاء 12 مايو

– موعد اذان المغرب: 6:40 مساءً.

أطول أيام شهر رمضان 2021

بعد صدور إمساكية شهر رمضان 2021، والتي تحدد مواعيد الإمساك والإفطار، فإنه يمكن القول بأن يوم الأربعاء 12 أبريل 2021 أى نهاية شهر رمضان هو أطول أيام شهر رمضان من حيث عدد ساعات الصيام، حيث تصل عدد ساعات الصيام فيه إلى 15 ساعة و35 دقيقة، بينما أقل يوم في رمضان من حيث عدد ساعات الصيام فهو أول شهر رمضان، حيث تبلغ عدد ساعات الصيام فيه 14 ساعة و 21 دقيقة.

الاستعداد لشهر رمضان المبارك