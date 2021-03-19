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عمر شويل - جدة عروض تويز آر أص وكيفية الشراء اون لاين، تخصصت الشركة فى تصنيع الألعاب الخاصة بالأطفال وذلك منذ عقود حيث جرى إنشاؤها سنة 1948 وتم بعد حوالى تسعه سنوات تحديثها مرة أخرى بواسطه تشارلز لازاروس فى سنة 1957، وتعد الشركة من احدى الشركات الرائدة في مجال الخاص بتصنيع الألعاب، وفى ظل الظروف التى تمر بها حركة التجارة عالميا فإنها بالطبع تأثرت كغيرها من المؤسسات الأخرى

وقد أدى ذلك أيضا إلى أنها قامت فعليا بإغلاق عدة منافذ لها ولكن لم يتم إغلاق أي من المنافذ التى تقع داخل حدود المملكة وحتى الآن العمل بداخلها مستمر،ويمكن للعملاء الاستفادة من جميع العروض الترويجية المقدمة لهم من الشركة، كما يمكن لكم أيضا اختيار أي لعبة مع أطفالكم وسوف تقوم الشركة بتوصلها لكم وذلك عبر موقعها على شبكة الإنترنت وذلك متوفرة الخدمة الجديدة وهي الشراء اون لاين.

كيفية الشراء اون لاين

أطلقت تلك الخدمة من قبل الشركة حرصا منها على الارتفاع بمستوى الخدمة المقدمة لكافة عملائها فهي توفر عليك الوقت والجهد الذي يبذله عند التسوق،كما تحرص على سلامة هؤلاء العملاء وذلك بعدم تعريضها للزحام خاصة مع اصطحاب أطفالهم خارج المنزل وللتعرف على كيفية الشراء قم باتباع الخطوات البسيطة التالية.

اولا قم بفتح موقع الشركة الرسمى وذلك عبر هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، بعد ذلك قم باختيار مع طفلك لعبته قم بطلبها له وسوف يتم التوصيل الى اى مكان تريد وذلك فى اسرع وقت ممكن.

الكتالوج الخاص الالعاب 2021

حرصا منها على تقديم الأفضل تم تصنيف الالعاب على حسب الفئة العمرية التي ينتمي إليها كل طفل لتسهيل الأمر على الآباء والأمهات والتى تحتوى ايضا على عدد كبير من الأصناف منها مثلا الألبسة الخاصة بـ التنكر والتمثيل وايضا بعض المجسمات والسيارات وشخصيات كرتونية غيرها الكثير من الألعاب المتميزة من ماركات كثيرة مثل هوت ويلز و بيجو بالإضافة إلى مايسترو ونيرف وغيرها الكثير، ولمعرفة الاسعار الخاصة بجميع الالعاب ليس عليك سوى القيام بزيارة الموقع الخاص بالشركة.