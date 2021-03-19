كيف التمرن فى المنزل لنحت القوام بسهولة

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عمر شويل - جدة كيفية التمرن فى المنزل لنحت القوام بسهولة، زيادة الوزن إحدى المشاكل التى تؤرق بعض السيدات كما أنها أيضا تؤثر سلباً على صحتهم النفسية والكثير من النساء يبحثن عن طرق منزلية مجربة لنحت قوامهن، وتعد التمارين احدى الاساليب التي يمكن اللجوء إليها فى هذه الحالة ولأن الأعباء المنزلية لا تنتهى

حيث تجعلهم غير قادرات على النزول إلى صالات الرياضية ليتمكن من خسارة بعض الوزن والتمتع بقوام مثالي منحوت بأمان ودون حدوث أى خلل فى الوظائف الخاصة بالجسم، جاءنا لكم اليوم بعدد من هذا التمارين التي بدورها تساعد بفاعلية كبيرة وتؤثر على المعدل الخاص بحرق الدهون.

التمرين الأول الضغط

اولا عليك النزول على الأرض وذلك باستخدام الأطراف الخاصة بكى فقط مع المحافظة على أن تكون الفخذين وباقى الجسم غير ملامس للأرض اطلاقا، ثم بعد ذلك عليكى القيام بنزول إلى الأرض حتى تصبح منطقة الصدر لديكى ملامسة تمام للأرض، ثم فى الخطوة التالية قومى بالعودة إلى الوضع الذي كنت عليه عند البدء فى التمرين ثم قومي بعدها بتكرار ذلك الأمر15 مرة متتالية بنفس الطريقة.

التمرين الثانى صعود الدرج

قومى اولا بتثبيت إحدى قدميك جيدا على الدرج ثم بعد ذلك قومى برفع المنطقة الخاصة بالصدر لديك، وذلك مع مراعاة ابقاءها هكذا لآخر التمرين، ثم قومى بعد ذلك بدفع جزءك العلوي باتجاه الاعلى حتى تأخذ قدمك وضع يكاد يكون مستقيم نسبياً، ثم بعدها قومى بخفضه مرة أخرى حتى تكون القدم اليمنى ملامسة تماما للأرض مع مراعاة الحفاظ قدر الإمكان على التوازن، ثم كرري ذلك الأمر 10مرات على كلا الجانبين.

التمرين الثالث نط الحبل

يمكن اجراء هذا التمرين بكل سهولة وذلك بواسطة حبل، قومي بإمساك الحبل وضعى كل طرف فى إحدى يديكى، ثم قومي بعدها بالقفز للأعلى وأثناء ذلك قومى بتمرير الحبل من أسفل قدميك ومع تكرار ذلك الأمر عدة مرات.