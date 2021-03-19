نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة لإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا 2021 في المقال التالي
تعتبر قناة مكسبي من القنوات الاكثر بحثاً على الإطلاق في عالم القنوات الفضائية التي تقوم بإذاعة جميع المباريات المشفرة لذلك تضطر دائماً القناة الى تغيير التردد على النايل سات لما تواجه من تحديات كبيرة في بث تلك المباريات الهامة، ومن خلالنا هنا سوف نوضح لبعض القراء معلومات هامة عن قناة مكسبي والتردد على قمر النايل سات فتابعونا.
قناة مكسبي الرياضية
قناة مكسبي هي احدى القنوات المصرية التي تستحوذ على عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي في وقت قصير جداً والتي تعرض برامجها الرياضية على قمر النايل سات، حيث انها تقوم بإذاعة جميع المباريات المشفرة وبشكل مجاني لجميع مشاهديها على وبجودة عالية، حيث كان أول تشغيل لهذه القناة من دبي عام 2020 وبعد جذب العديد من المشاهدات قامت القناة بإصدار قناتين اخرين وهي مكسبي الرياضية الاولى، ومكسبي الرياضية الثانية، ومن ضمن المباريات التي تقوم بإذاعتها كأس العالم، ودوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، والدوري الانجليزي، ودوري أبطال افريقيا، وبعض المباريات الهامة المذاعة على القنوات المشفرة.
اخر تحديث لتردد قناة مكسبي الرياضية
- تردد القناة على قمر النايل سات 11411.
- معدل الاستقطاب للقناة على قمر النايل سات افقي.
- معامل الترميز للقناة هو 27500.
- معدل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.
- اسم القناة على قمر النايل سات من خلال الرسيفر قناة مكسبي.
تردد قناة مكسبي سبورت 2
- تردد القناة على قمر النايل سات 11595.
- معامل الترميز للقناة 27500.
- استقطاب القناة على قمر النايل سات رأسي.
وأخيراً قد خصصت مجموعة قنوات مكسبي الأصلية قناة خاصة لعرض الأفلام والمسرحيات والمصارعة والمسلسلات مثل فرقة ناجي عطالله بطولة النجم الكبير عادل إمام،ومسلسل فكرة بمليون جنية، برنامج السرداب، وبرنامج محدش فاهم حاجه، ومسرحية مسرح مصر بطولة اشرف عبدالباقي، كما انها تقوم بعرض حلقتين من المصارعة الحرة.
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