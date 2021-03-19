نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعية في هايبر بنده السعودية وخصومات panda لشهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية في هايبر بنده السعودية تجدوها بخصومات panda الجديدة لشهر رمضان المبارك، كما طرحت hyper panda تخفيضات لفترة محدودة على الأغذية البروتينية من لحوم، ودجاج، وأسماك، ولذا يُقبل العديد من المستهلكين على تخفيضات بنده الحصرية لما تتميز به من تنوع منتجاتها وأسعارها المناسبة، والتي لا تقتصر على المنتجات الغذائية فقط، بل نجد كذلك عروض بنده جوالات ، و بنده الكترونيات ، و شاشات بنده ، كل ذلك تجدوه معنا في عروض هايبر بنده هذا الأسبوع حصريًا في خصومات مجلة بنده.

عروض بنده الاسبوعية في هايبر بنده السعودية وخصومات panda لشهر رمضان

عروض بنده اليوم نعرضها لكم في السطور التالية بأسعارها الجديدة داخل عروض بنده هذا الاسبوع بمناسبة شهر رمضان، حيث نجد بالمملكة الكثير من عروض السعودية في هذا الشهر إحتفالًا بالشهر الكريم، وهذا لما له من مكانة كبيرة في قلوب المسلمين، والتخفيضات التالية تستمر معكم حتى يوم الثلاثاء 10 شعبان 1442، الذي يوافق 23 مارس 2021.

عروض بنده

نقدم في التالي أسعار لحوم بنده المختلفة في اسواق بنده السعودية:

كيلو مفروم بقري برازيلي/ كولومبي مبرد في عروض بندة وهايبر بندة ، بسعر 22.95 ريال سعودي.

، بسعر 22.95 ريال سعودي. تخفيضات منتجات بنده كيلو قطع جمل بالعظم مبرد، بسعر 29.95 ريال سعودي.

كيلو قطع جمل بالعظم مبرد، بسعر 29.95 ريال سعودي. كيلو لحم جمل بدون عظم مبرد، بسعر 37.95 ريال سعودي في هايبر بنده أون لاين .

. تسوق بنده كيلو نقانق بقري كولومبي مبرد، بسعر 26.95 ريال سعودي في متجر بنده .

كيلو نقانق بقري كولومبي مبرد، بسعر 26.95 ريال سعودي في . عروض هايبر بندة اليوم على كيلو كفتة بقري كولومبي مبرد، بسعر 26.95 ريال سعودي.

على كيلو كفتة بقري كولومبي مبرد، بسعر 26.95 ريال سعودي. تخفيضات هايبر بنده على كيلو مكعبات لحم بقري برازيلي/ كولومبي، بسعر 24.95 ريال سعودي.

بنده

السطور التالية تختص بأسعار الدجاج من مختلف الشركات في موقع هايبر بنده و بنده كليك وكذلك في الفروع بتخفيضات حصرية:

عروض بنده الجديده على دجاج فقيه 800 جرام، بسعر 12.95 بدلًا من 16.25 ريال سعودي.

على دجاج فقيه 800 جرام، بسعر 12.95 بدلًا من 16.25 ريال سعودي. بندة عروض اليوم على دجاج فقيه 900 جرام، بسعر 13.95 بدلًا 17.50 ريال سعودي.

على دجاج فقيه 900 جرام، بسعر 13.95 بدلًا 17.50 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم على سيقان دجاج طازجة الوطنية 450 جرام، بسعر 6.75 بدلًا 10.75 ريال سعودي.

على سيقان دجاج طازجة الوطنية 450 جرام، بسعر 6.75 بدلًا 10.75 ريال سعودي. تخفيضات بندة هايبر علي فيليه صدور الدجاج اليوم 450 جرام، بسعر 17.75 بدلًا 20.75 ريال سعودي.

علي فيليه صدور الدجاج اليوم 450 جرام، بسعر 17.75 بدلًا 20.75 ريال سعودي. موقع بندة سعر دجاجة كاملة متبلة مكسيكية اليوم 800 جرام، بسعر 10.75 بدلًا 18.25 ريال سعودي.

سعر دجاجة كاملة متبلة مكسيكية اليوم 800 جرام، بسعر 10.75 بدلًا 18.25 ريال سعودي. اخر عروض بنده على شاورما الدجاج اليوم 400 جرام، بسعر 15.95 بدلًا 19.50 ريال سعودي.

على شاورما الدجاج اليوم 400 جرام، بسعر 15.95 بدلًا 19.50 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم على دجاجة كاملة متبلة بالكاري اليوم 800 جرام، بسعر 14.50 بدلًا 18.25 ريال سعودي.

على دجاجة كاملة متبلة بالكاري اليوم 800 جرام، بسعر 14.50 بدلًا 18.25 ريال سعودي. عروض هايبر بندة اليوم دجاجة كاملة متبلة تندوري اليوم 800 جرام، بسعر 14.50 بدلًا 17.50 ريال سعودي.

هايبر بنده

نقدم فيما يلي أسعار الأسماك الطازجة والجمبري من سوق بنده للأغذية:

تخفيضات بندة على كيلو سمك قاروص 1800/2300 نقوا، بسعر 22.95 ريال سعودي.

على كيلو سمك قاروص 1800/2300 نقوا، بسعر 22.95 ريال سعودي. اسعار بندة وهايبر بندة كيلو جمبري بحر 40/50 نقوا، بسعر 32.95 ريال سعودي.

كيلو جمبري بحر 40/50 نقوا، بسعر 32.95 ريال سعودي. اسعار بنده كيلو جمبري منظف 31/40 نقوا، بسعر 59.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم اليوم عروض هايبر بنده في السعودية على البروتين الحيواني في panda’s من لحوم، ودواجن، وأسماك بحرية طازجة، حيث تستمر التخفيضات في هايبر بنده اون لاين حتى يوم 10 شعبان 1442.