شوف عروض العثيم الأسبوعية حتى 23 مارس

عروض العثيم ، عروض اسواق العثيم الأسبوعية، مجموعة عروض على عدد كبير من السلع بمناسبة شهر رمضان الكريم، يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة داخل جميع انحاء المملكة العربية السعودية، العروض سارية من 17 مارس الموافق 4 شعبان إلى 23 مارس الموافق 10 شعبان، أرز أبو كاس مزة بسمتي 10 ك بسعر بسعر 58.95 ريال بدلا من 83.95 ريال، كريم كاراميل جرينز بدون حلا 12×49 جرام بسعر 19.95 ريال بدلا من 26.95 ريال، شوربة شوفان كويكر 500 جرام بسعر 6.95 ريال بدلا من 10.50 ريال، شراب سن كويك برتقال مركز 700 مل بسعر 18.95 ريال بدلا من 21.50 ريال، مكرونة وفرة منوع 400 جرام بسعر 4.95 ريال بدلا من 9.75 ريال، حليب المراعي بودرة 2000 جرام 25% زيادة مجانا بسعر 14.95 ريال بدلا من 71.25 ريال، زيت شمس دوار الشمس 2.9 لتر بسعر 19.95 ريال بدلا من 29.75 ريال.

تخفيضات الحلويات اليوم

عروض العثيم ، كنافة بالقشطة 1 ك بسعر 22.50 ريال بدلا من 45 ريال، تورتة صغير مدور 22.50 ريال بدلا من 26.50 ريال، معجنات مشكلة 1 ك بسعر 29.95 ريال بدلا من 35.95 ريال، حلويات شرقية مشكلة كبير بسعر 19.50 ريال بدلا من 24.50 ريال، تورتة شوكولاتة و كراميل وسط بسعر 34.95 ريال بدلا من 39.95 ريال، زود باوند كيك فانيليا بسعر 7.95 ريال بدلا من 11.95 ريال، كعك أصابع طويلة بسعر 6.95 ريال بدلا من 7.95 ريال، زود كيك الدخن بالتمر 3×240 جرام بسعر 14.95 ريال بدلا من 19.50 ريال.

أجدد عروض العثيم

بخاري حمراء 1 ك بسعر 8.95 ريال، تفاح أحمر 1 ك بسعر 5.95 ريال، مانجو تيمور 1 ك بسعر 11.95 ريال، عنب ابيض 1 ك بسعر 7.95 ريال، افوكادو 1 ك بسعر 8.95 ريال، تفاح أخضر 1 ك بسعر 5.95 ريال، فراولة علبة بسعر 2.95 ريال، بصل احمر بسعر 3.45 ريال، خيار صندوق بسعر 7.95 ريال، طماطم شيري علبة بسعر 2.95 ريال، جوافة كرتون بسعر 10.95 ريال، باذنجان اسود رومي وسط 1 ك بسعر 2.50 ريال، ملفوف محشي 1 ك بسعر 1.95 ريال، خس لولو بيوتدي علبة بسعر 4.95 ريال.

أقوى عروض العثيم

لحم حاشي بالعظم 1 ك بسعر 34.95 ريال، لحم حاشي طازج بدون عظم 1 ك بسعر 43.95 ريال، لحم عجل بلدي بالعظم 1 ك بسعر 35.95 ريال، لحم غنم سواكني بالعظم 1 ك بسعر 54.95 ريال، لحم غنم نعيمي بالعظم 1 ك بسعر 69.95 ريال، لحم غنم روماني بالعظم 1 ك بسعر 42.95 ريال، مفروم بقر برازيلي مبرد 1 ك بسعر 22.95 ريال، لحم عجل باكستانى بالعظم 1 ك بسعر 25.95 ريال، لحم عجل باكستاني بدون العظم بسعر 1 ك بسعر 31.95 ريال.