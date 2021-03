شوف الحق عروض سوزوكي 2021 في مارس

عروض سوزوكي 2021، من اهم واحدث العروض التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية والتي تم إطلاقها من قبل شركه عبد اللطيف جميل للسيارات وأعلنت عنها شركه عبد اللطيف عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تسال الكثير أيضا عن عروض تويوتا 2021 و عروض هيونداي 2021 التي تم إطلاقهم أيضا في مارس 2021 داخل المملكة، وسوف نقوم بتوضيح عروض سوزوكي 2021 وشرحها بالتفصيل من خلال هذه المقالة.

عروض سوزوكي 2021

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن إطلاقها مجموعه عروض في مارس 2021 والتي شملت باقة من اهم الخصومات كما أعلنت أيضا شركه عبد اللطيف عن بداية العروض والتي تبدأ من 16 مارس 2021 وتنتهي في 4 أبريل 2021، كما شملت عروض سوزوكي 2021 باقة من اهم سيارات سوزوكي مثل سوزوكي ديزاير amt gl alloy 2021 و سوزوكي ديزاير amt glx 2021 و سوزوكي بالينو at gl 2021 و سوزوكي بالينو at glx 2021 و سوزوكي سياز gl alloy 2021 و سوزوكي سويفت cvt 2021 و سوزوكي سويفت cvt 2t 2021 و سوزوكي ارتيغا gl at 2021.

احدث عروض سوزوكي 2021

أعلنت شركه عبد اللطيف عن عروض سوزوكي 2021 في مارس 2021 وهي:

سوزوكي ديزاير amt gl alloy 2021 بقسط يبدأ من 788 ريال وبدون دفعه أولي وعلي 60 شهر.

سوزوكي ديزاير amt glx 2021 بقسط يبد من 815 ريال وبدون دفعه أولي وعلي 60 شهر.

سوزوكي بالينو at gl 2021 بقسط شهري 881 ريال وبدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

سوزوكي بالينو at glx 2021 بقسط شهري 967 ريال وبدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

سوزوكي سياز gl alloy 2021 بقسط شهري 952 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

سوزوكي سويفت cvt 2021 بقسط شهري 1198 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

سوزوكي سويفت cvt 2t 2021 بقسط شهري 1219 ريال وبدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

سوزوكي ارتيغا gl at 2021 بقسط شهري 1219 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

الحصول علي عروض سوزوكي 2021

كما أعلنت أيضا شركه عبد اللطيف جميل أن عروض سوزوكي 2021 تقدم بالتعاون مع عبد اللطيف جميل للتمويل كما أعلنت أيضا انه يمكن الحصول علي السيارة المناسبة وتعبئه نموذج التقسيط الخاص بها وإرساله إلي شركه عبد اللطيف وبعدها ستم التواصل مع المواطن لاستكمال خطوات التمويل والحصول علي السيارة.