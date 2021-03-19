خطوات شحن شدات ببجي موبايل مجانًا 2021 PUBG UC18 فيديو بالطريقة الآمنة والسريعة

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي موبايل مجانًا 2021 PUBG UC18، تعتبر لعبة ببجي موبايل من أشهر الألعاب القتالية المتصدرة حالياً علي الساحة العالمية وبالوطن العربي والعالم اجمع، لما لها من طابع تشويقي يتميز بالمغامرة والتفكير والتركيز علي النيل من الأعداء الافتراضيين والموجودين باللعبة، والتي تقدي بنحو مائة لاعب علي حد أقصي، ولكن هناك بعض الدول التي حظرت اللعبة بشكل نسبي لما تبثه من طابع عدواني يؤثر بالسلب قطعًا علي الأطفال ما هم دون السادسة عشر، وبالفعل حدثت بعض الحوادث التي انتهت بعضها بأعداد وفيات في بعض البلدان من حول العالم.

طرق شحن شدات ببجي موبايل 2021 PUBG UC18

ظهرت العديد من الطرق الخاصة والمبتكرة من جانب النشطاء والهواة الراغبين بشحن شدات ببجي موبايل التي استهوتهم واستحوذت علي أغلب أوقاتهم.

ومن جانب المصممين والمبرمجين لها أيضًا، هذه الطرق التي تؤدي دومًا إلي تسهيل اللعب والوصول إلي الأهداف المبتغاة من اجل إشباع رغبة النصر لدي اللاعبين، ومن الطرق إما في شحن الشدات أو في التهكير الذي يعطي اللاعب بعض القوة الغير معقولة التي تجعله يسبق أقرانه سواء بالتسليح أو بالصلادة أمام الإصابات والتي طبعًا لا تؤثر به، ومن أهم الطرق والتجهيزات التي يستخدمها اللاعبين لشحن الشدات الخاصة باللعبة هو ما يلي:

أولًا يستطيع اللاعب أن يحمل بعض التطبيقات التي تعمل علي تغيير الخاصية المكانية له ولتجعلها بأمريكا علي سبيل المثال.

ومن ثم يقوم بفتح البرنامج وتغيير بعض الإعدادات التي بخانة الضبط ليجعلها united states ويقوم بعمل حفظ بعدها.

وبالنهاية يقوم بالدخول علي متجر جوجل والضغط علي حذف الذاكرة حتي يتثنى له تحويل الشدات الخاصة بلعبة PUBG عبر الهاتف.

طريقة الشحن من خلال الـ ID

ويجب علي اللاعب اتباع بعض الخطوات التي من شأنها أن تشحن له اللعبة عن طريق الـ ID ويتم تفعيلها علي الموبايل كما يلي:

أولاً عليه الدخول إلي إعدادات الجهاز الخاص به لتحديد الدولة الخاصة به. وبعدها كتابة الدولة التابع لها والضغط علي خانة انطلق. وبعد ذلك اختيار الشدات المراد الحصول عليها. ويقوم بهذه الخطوة بكتابة الـ ID الخاص به بالمكان المخصص لذلك وبعدها تتم عملية الشراء بنجاح.

ومن الشيء المميز في هذه اللعبة أنها دائمًا تقوم علي التحديثات وهذا يجعلها دائمًا في تطور وإبداع مستمر مما يجعلها في مقدمة الألعاب الإلكترونية الحربية والتي اشتهرت بها هذه الحقبة لدي شباب هذا الوقت.