شوف عروض بنده الأسبوعية برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك في Panda حتى 23 مارس

عروض بنده الأسبوعية برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك في Panda السعودية مستمرة طوال الفترة ما بين يوم الأربعاء 17 مارس 2021 حتى يوم الثلاثاء 23 مارس، بالإضافة إلى تخفيضات كبرى على الأجهزة المنزلية وأجهزة المطبخ وأيضًا عروض بنده شاشات، وتخفيضات أكبر لفترة محدودة خلال عروض بنده الأسبوعية.

عروض بنده

أقوى عروض بنده وتوفير لأكثر من نصف السعر، فيُمكنك الحصول على منتجات فيليبس من غلاية سعة 1.7 لتر، خلاط، قلاية بدون زيت، وذلك بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 897 ريال سعودي، فيبلغ سعر القلاية 599 ريال سعودي والخلاط بسعر 159 ريال سعودي، والغلاية بسعر 139 ريال سعودي، ولذلك فإن هذه المجموعة من فيليبس موفرة للغاية، وتمتد عروض بندة من بدءًا من يوم 4 شعبان 1442هـ حتى يوم 10 شعبان.

عروض بنده الأسبوعية

فرن كهربائي ATC سعة 60 لتر، بسعر 239 ريال سعودي بدلًا من 469 ريال سعودي.

شواية Tefal بسعر 279 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي.

قطاعة Ariete بسعر 55 ريال سعودي بدلًا من 145 ريال سعودي.

موزع مياه حار وبارد من Geepas، بسعر 289 ريال سعودي بدلًا من 415 ريال سعودي.

غلاية ستانلس ستيل من Koolen، سعة 1.8 لتر، بسعر 29 ريال سعودي بدلًا من 65 ريال سعودي.

بنده شاشات

تمتعوا بخصومات بنده السعودية على الشاشات، حيث توجد تخفيضات هائلة على الشاشات في بندة بالإضافة إلى خدمة التوصيل المجانية.

شاشة تلفزيون TCL Smart LED، حجم 70 بوصة، بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 4499 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون Dora Smart LED، حجم 65 بوصة، بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون Impex Smart، حجم 50 بوصة، بسعر 1049 ريال سعودي بدلًا من 1204 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ATC Smart LED، حجم 55 بوصة، بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 1971 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون Toshiba LED، حجم 43 بوصة، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 1204 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون Impex Gloria Android Smart، حجم 43 بوصة، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الأسبوعية

قلاية تيفال بدون زيت 1425 واط من Philips، بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال سعودي.

محضرة طعام 10×1 من Geepas، بسعر 239 ريال سعودي بدلًا من 339 ريال سعودي.

خلاط يدوي 450 واط من Click on، بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 159 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية