شوف عروض كيا 2021 المثيرة علي جميع السيارات في مارس

عروض كيا 2021، من اهم العروض التي تم إطلاقها بالمملكة العربية السعودية والتي تم الإعلان عنها من قبل شركه الجبر علي صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تسال كثير من المواطنين السعوديين أيضا عن عروض تويوتا 2021 و عروض جيب 2021 التي تم إطلاقهم بالمملكة أيضا، ونحن سوف نقوم بشرح ومعرفه السيارات التي شملها العروض ومعرفه العروض عليها من خلال المقالة الأتية.

عروض كيا 2021

أعلنت شركه الجبر للسيارات عن عروضها الجديدة في شهر مارس 2021 والتي تم الإعلان عن بدايتها والتي تبدأ من 17 مارس 2021 وتنتهي في 31 مارس 2021، كما أعلنت شركه كيا الجبر عن السيارات التي شملتها العروض مثل كيا بيجاس 2021 lx و كيا سيراتو 2021 l و كيا سيلتوس 2021 d130 و كيا سبورتاج 2021 lx و كيا lx 2021 k5 و كيا نيرو 2020 lx و كيا تيلورايد 2021 lx awd والتي يمكن للمواطنين السعوديين بالحصول عليهم بكل سهوله.

عروض كيا 2021 بالمملكة

أعلنت شركه الجبر عن سيارات كيا 2021 كما أعلنت عن عروض السيارات في مارس وهي كالاتي:

كيا بيجاس 2021 lx بقسط شهري 647 ريال و 4778 دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

بقسط شهري 647 ريال و 4778 دفعه أولي وعلي مده 60 شهر. كيا سيراتو 2021 l بقسط شهري 868 ريال و 6894 ريال دفعه أولي وعلي مده 61 شهر.

بقسط شهري 868 ريال و 6894 ريال دفعه أولي وعلي مده 61 شهر. كيا سيلتوس 2021 d130 بقسط شهري 972 ريال و 7883 دفعه أولي وعلي مده 62 شهر.

بقسط شهري 972 ريال و 7883 دفعه أولي وعلي مده 62 شهر. كيا سبورتاج 2021 lx بقسط شهري 1093 ريال و 9010 ريال دفعه أولي وعلي مده 63 شهر.

بقسط شهري 1093 ريال و 9010 ريال دفعه أولي وعلي مده 63 شهر. كيا lx 2021 k5 بقسط شهري 1100 ريال و 9033 ريال دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

بقسط شهري 1100 ريال و 9033 ريال دفعه أولي وعلي مده 60 شهر. كيا نيرو 2020 lx بقسط شهري 1220 ريال و 10074 ريال دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

بقسط شهري 1220 ريال و 10074 ريال دفعه أولي وعلي مده 60 شهر. كيا تيلورايد 2021 lx awd بقسط شهري 1710 ريال و 14519 ريال وعلي مده 64 شهر.

كيفيه الحصول علي عروض كيا 2021

كما أعلنت شركه الجبر أعلنت أن العروض يتم تقديمها بالتعاون مع بنك الرياض الذي يقدم خدمه التمويل للمواطنين وبعدها يتم اختيار السيارة المناسبة للمواطن والمرغوب الحصول عليها والتي تتناسب مه أيضا من ناحيه القسط والراحة وبعدها يتم تعبئه النموذج الخاص بطلب تقسيط السيارة وبعدها يتم إرساله إلي شركه كيا الجبر وبعدها سوف يتم التواصل مع المواطن مباشره لتم أبلاغة بخطوات الحصول علي العروض التالية.