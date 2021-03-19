شوف عروض بنده الاسبوعية خصومات هائلة بمناسبة عيد الام

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عروض بنده الاسبوعية، هايبر بنده متخصص في بيع الكثير من المنتجات المختلفة وليس فقط المنتجات الغذائية، بمناسبة اقتراب يوم عيد الأم قام المتجر بتقديم عروضاً على كافة الأجهزة الكهربائية المختلفة وفي هذا المقال سنتعرف سوياً عن أفضل هذه العروض. عروض بنده الاسبوعية عروض هايبر بنده على المنتجات المختلفة خصومات بنده الاسبوعية بلغ سعر عصارة كينوود إلى 79 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 135 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليوم وصل سعر غلاية ستانلس ستيل جيباس إلى 35 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 65 ريال سعودي. تخفيضات بنده الاسبوعية وصل سعر محضرة طعام أي تي سي إلى 139 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 295 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية وصل سعر قلاية كليك أون إلى 249 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 549 ريال سعودي. خصومات بنده عروض بنده اليومية وصل سعر طقم أواني طبخ ألمنيوم رويال فورد إلى 99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 186 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية بلغ سعر طقم قدور استرا إلى 199 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 312 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية طقم عشاء كوتاهيا وصل سعره إلى 179 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 179 ريال سعودي. تخفيضات بنده خصومات بنده الاسبوعية وصل سعر قدر ضغط ألومنيوم لامبارات إلى 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 135 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم قدر مع غطاء نيو تيمبو 26 ليد وصل سعره إلى 169 ريال سعودي بدلاً من سعر 215 ريال سعودي، بينما 28 ليد وصل سعره إلى 179 ريال سعودي بدلاً من سعر 230 ريال سعودي. عروض بنده الاسبوعية طقم صواني فرن للكيك تيفال وصل سعره إلى 179 ريال سعودي، بدلاً من سعر 259 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية خصومات هائلة بمناسبة عيد الام - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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