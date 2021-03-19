طريقة شحن شدات لعبة ببجي علي الموبايل

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طريقة شحن شدات لعبة ببجي موبايل، العدد الضخم من محبي لعبة ببجي يبحثون عن وسيلة جيدة لشحن شدات لعبة ببجي، وعلى الرغم من أنهم يلجئون لأي طريقة إلا أنهم يرغبون في وجود طريقة صادقة وليست كاذبة وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل طريقة لشحن شدات لعبة ببجي.
طريقة شحن شدات لعبة ببجي
- في البداية عليكم بالذهاب إلى الموقع الخاص بشحن الشدات من هنا.
- ومن قائمة الدول قم عزيزي القارئ بإختيار مكان إقامتك.
- سوف تعثر على لعبة ببجي، فقم بالنقر على انطلق.
- وبعد ذلك يتم اختيار فئة الشدات التي ترغب بها، من ثم كتابة الأي دي الخاص بك في لعبة ببجي موبايل.
شحن شدات لعبة ببجي من خلال ال ID
- عليكم باختيار طريقة الدفع المناسبة لكم، ثم اختيار كمية الشدات.
- ومن أسفل الصفحة ستجد آيقونة ادفع الآن، فقم بالضغط عليها.
- يلزم إتباع كافة الإرشادات لتمم من عملية الدفع.
- يتم تشغيل لعبة ببجي موبايل، لكي تحصل على الشدات.
كيفية شحن شدات لعبة ببجي بالمجان
من أجل شحن شدات لعبة ببجي بطريقة مجاناً وفعالة عليك بالذهاب إلى متجر التطبيقات على هاتف الاندرويد.
- يتم البحث عن تطبيق Google Opinion Rewards، من ثم القيام بتحميل لعبة ببجى.
- يشغل التطبيق السابق، من أجل أن تتطلع على الاستطلاعات للحصول على الرصيد المناسب لشحن شداد لعبة ببجى.
- استمر عزيزي في أداء هذه الاستطلاعات، من ثم الذهاب إلى لعبة ببجي من خلال الهاتف المحمول وقم بالذهاب إلى تبويب UC Purchase، ويتم تحديد رصيد جوجل بلاي لكي تتمكن من دفع قيمة الشدات الموجودة داخل لعبة ببجى بكل سهولة.
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