شوف عروض هوندا سيتي lx 2021 بالتعاون مع الأهلي التجاري

عروض هوندا سيتي lx 2021، تم إطلاقها بالمملكة العربية السعودية في مارس والتي تسال عنها كثير من المواطنين السعوديين والتي أعلنت عنها شركه عبد الله هاشم للسيارات علي صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تسال أيضا المواطنين السعوديين عن عروض سوزوكي 2021 و عروض تويوتا 2021 التي تم أطلاقهم أيضا في شهر مارس 2021، وسوف نقوم الآن بتوضيح العروض مع مواصفات السيارة من خلال المقالة الأتية.

هوندا سيتي lx 2021

أعلنت شركه عبد الله هاشم للسيارات وهي احد الشركات الرائدة في السعودية للسيارات عن مواصفات سياره هوندا سيتي lx 2021 والتي شملها العروض، كما أعلنت أيضا شركه عبد الله هاشم عن ميعاد بدء العروض علي السيارة والتي تبدأ من 14 مارس 2021 وتنتهي في 31 مارس 2021 والتي يمكن للمواطنين السعوديين بالحصول علي السيارة بسهوله، كما أعلنت الشركة عن رقم الهاتف 920002208 الذي يمكن من خلاله الاستفسار عن العروض أيضا.

مواصفات هوندا سيتي lx 2021

كما أعلنت أيضا شركه عبد الله هاشم عن مواصفات ومميزات سياره هوندا سيتي lx 2021 التي شملتها العروض وهي:

سياره سيدان بدفع أمامي.

يحتوي المحرك علي 4 أسطوانات لتوليد قوه 119 حصان.

حجم المحرك 20 لتر بمعدل استهلاك 1.5 لتر.

ناقل حركه أوتوماتيكي جير بوكس cvt.

2 وسائد هوائيه ومقاس عجلات 16 ومقاعد مخمل.

نظام تثبيت سرعه وزر تشغيل محرك أقفال ألية ونوافذ كهربائيه.

مراقبه ضغط الهواء في الإطارات والفرامل مانعه للانزلاق بتقنيه دعم المكابح.

تتميز المصابيح الأمامية بإضاءة هالوجين.

عروض هوندا سيتي lx 2021

والجدير بالذكر أيضا أن شركه عبد الله هاشم أعلنت عن سعر السيارة قبل وبعد الخصم وهي الآن بسعر 62900 ريال بدلا من 65900 ريال وبقسط شهري 1057 ريال وبدون دفعه أولي وعلي فتره سداد تصل إلي 60 شهر، كما العنت شركه عبد الله هاشم أن العروض مقدمه بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري الذي يقدم خدمه التمويل عن طريق الأهلي التأجيري ويمكن للمواطن بالحصول علي عروض السيارة عن طريق تعبئه نموذج التقسيط الخاص بالسيارة وبعدها يتم إرساله إلي شركه عبد الله هاشم والبنك الأهلي التجاري وبعدها سيقومون بالتواصل مع المواطن بسرعه وذلك لاستكمال خطوات التمويل والحصول علي السيارة.