نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقات تهنئة بعيد الأم حمل الآن أجمل العبارات والرسائل لعيد الأم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقات تهنئة بعيد الأم ليوم الأحد المقبل 21-3-2021 ، كل عام وكل الأمهات بخير وبصحة ودائمين النعم شاكرين الله عز وجل على وجودهم وعلى حنيتهم فلا يوجد احن واجمل وأطيب من الأم فالقد جعلوا لها يوم تقديساً لمجهوداتها ولتعبها لنا وتقديراً لها، فأجعل اليوم مميز لأمك ولاتنسي أن تراسلها بأجمل العبارات وبطاقات التهنئة لعيد الأم وأجمل صور لعيد الأم تعبر عن حبكم لأمكم وكل عام وكل عيد أم وهي نعمة في حياتينا، فأليكم أفضل صور لعيد الأم 2021.

بطاقات التهنئة لعيد الأم

أمي هي كل حياتي .

أحبك يا أمي…..أنبض يا قلبي .

ست الحبايب يا أمي …..كل عام وانتي بخير لأجمل أم في العالم.

أمي انتي حبي وكل حياتي.

كل سنة وانتي طيبة يا أمي.

أمي أنتي قلبي من الداخل.

Happy mother’sDay يوم سعيد للأمهات .

أمي أمي أمي ما أغلاها !! هي في قلبي لا أنساها عاشت أمي أدعو ربي طول اليوم ربي ربي احفظ أمي عاشت أمي.

كل عام وكل أم بألف خير وصحة وسلامة وسعادة وأمان يا رب العالمين .

رسائل وجمل لتهنئة لعيد الأم

أنا قطعه من قلبك وانت كل القلب يا أمي .

هي أمي و أمني وأماني وإيماني وأمتي واطمئنان إهداء لأعظم وأجمل وأغلى امرأة في عيني بالوجود أمي .. لا تؤم القلوب إلا إليك .. ولا تلين الصخور إلا لحنانك .. انت الحب… والجنة تحت قدميك .. أحبك أمي. عذرا أمي أنت لستي الأغلى في حياتي بل أنتي كل حياتي .

لو كان عندي كثير هموم … وكان عندي الشغل بالكوم … بين حضنك كل شئ يهون .

ماما .. أنتٍ بنظر الناس أمي .. لكن بنظري أروع ملاك .. و لو اقدر لأهديك عمري . تهئنة مليانة ورد وفل .. أرسلها قبل عيدك ما يهل .. يا أمي علشان أكون قبل الكل .

كل ما تمر سنة ويجي عيدك .. أدعي ربي بالسنة الجاية تبقيلي ماما العزيزة .

ابنك بيطلب منك ترضي عنه ودعيت ربنا من طول العمر يديكي ولو يأخذ من عمري ويديه ليك .

أمي ما أتصور حياتي من دونك العمر ما يحلى غير بوجودك وكل ما يمر عيدك بحضورك أدعي ربي ما يحرمني وجودك كل عام وإنت بخير .

أمي أنا ماهو بس أحبك أنا كل ما فيني يحبك قلبي وعقلي وروحي كلهم يقولوا لك كل عام وانت بألف خير يا أمي ” عندما أبكي أعرف دائماً أنكي من سترسم البسمة علي وجهي ، أحبك جداً ” .

أمي .. يا شمعة الكون .. العالم كله يحتفل بهاليوم .. وأنا من بين هالجموع أقولك كل عام وانت بخير دوم .

بحبك يا أمي وهمي في الدنيا رضاكي يا أغلى من عرفت بعمري وحياتي .

عيد أم مع أجمل صور لعيد الأم.