طرق للتخلص من الكسل

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محمد سياف - ابو ظبي - الكسل عدو من أعداء النجاح ويعرقلك عن تحقيق أهدافك المستقبلية ويشل حركتك في تنفيذ مهامك اليومية والشهرية والأسبوعية والسنوية ويفقدك التركيز نحو هدفك وإذا امتلكك الكسل لم تفعل شئ مفيد وتبدأ في تأجيل المهام فإذا أردت التخلص من الكسل فقوم بإتباع هذه الطرق التالية وهي :

1.قلل من كمية الكافيين المتناولة واشرب الكثير من الماء :-يتطلب التقليل من الكافيين نظراً لإن كثره تناوله يسبب مشاكل في القلب والكلى وهشاشه العظام والصداع والعصبية والأرق وقله التركيز وجفاف البشرة وأوجاع في المعدة والإرهاق والإجهاض ويجب استبدالها بشرب الكثير من الماء ويتطلب شرب 8 أكواب من الماء على مدار اليوم ذلك يساعد على التخلص من السموم في الجسم وترطيب أعمق للبشره والتنظيف الداخلي للجسم أكثر.

2.اتبع نظاما غذائيا صحيا يجنبك زيادة الوزن أو نقصانه:-لابد من اتباع نظاما غذائيا صحيا بشرط لا يؤثر على زيادة الوزن أو نقصانه.

3. خذ وقتا لنفسك وجرب اليوغا والتأمل :من الجيد إعطاء وقتا لنفسك في ممارسة أنشطة إيجابية تساعدك على الاسترخاء والتخلص من القلق والتوتر وتصفيه الذهن من الأفكار السلبية والتحلي بالأفكار الإيجابية.

4. تجنب التدخين وتناول الكحول :يجب الاهتمام بصحتك جيدا والابتعاد عن التدخين للوقاية من الأمراض والتوقف عن شرب الكحول للتمتع بصحة أفضل وممارسه حياتك الطبيعية بشكل صحي.

5.كافئ نفسك دائما :عندما تحقق هدفا ما حتى لو صغيرا كافئ نفسك كالتمشية في الهواء الطلق أو شراء نوع شوكولاتة تفضله.