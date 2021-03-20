انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد شرائه بـ35 دولاراً فقط.. وعاء صيني يباع بأكثر من 700 ألف دولار في مزاد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عُرضت قطعة أثرية صينية نادرة للغاية من القرن الخامس عشر للبيع، وانتهى المطاف بالقطعة الأثرية النادرة بالبيع في ساحة بيع في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 721.800 دولار في مزاد أقامته دار سوذبيز للمزادات، متجاوزة أعلى تقدير في المزاد والذي يبلغ نصف مليون دولار.

وتم تزيين إناء الزهور بأزهار اللوتس والفاوانيا والأقحوان وأزهار الرمان، وقد صممه البلاط الإمبراطوري الصيني في الأصل خلال عهد أسرة مينج الحاكمة في ذلك الوقت.

بينما لم تكشف دار سوذبيز صاحبة المزاد عن هوية البائع، وقالت رئيسة قسم الفن الصيني بالدار، أنجيلا مكاتير، في مقابلة هاتفية قبل عملية البيع وفتح المزاد على القطعة إن الرجل الذي وجد الإناء في الفناء “لم يساوم على السعر المطلوب ألا وهو 35 دولار فقط لا غير” .

وقبل وقت قصير من إتمام عملية الشراء، أرسل الرجل صوراً للوعاء إلى متخصصي المزاد، الذين قرروا أنها قطعة ذات أهمية تاريخية قالت مكاتير: “كان لدينا شعور جيد للغاية حيال ذلك الأمر”.

وعند الفحص الدقيق، تبين أن أصل القطعة الأثرية، المعروفة باسم “وعاء اللوتس” نظرًا لتشابهها مع برعم اللوتس، جاء من بلاط الإمبراطور يونغلي، الذي حكم من 1403 إلى 1424 م، وخلال ذلك الوقت اشتهرت تقنيات صناعة الخزف المميزة والشهيرة، وقالت ماكاتير إن الصحن له “جسم خزفي أملس بشكل لا يصدق” و “طلاء حريري”، مشيرًا إلى أنه “لم يتكرر أبدًا خلال العهود أو السلالات المستقبلية”.

وأشارت ماكاتير إلى ترويج الإمبراطور يونغلي للأهمية الفنية للخزف، وصرحت “لقد رفع مكانته من كونه وعاء نفعي، على سبيل المثال، إلى عمل فني حقيقي، ومع ذلك، لا يُعرف الكثير عن مصدر الحاوية أو كيف انتهى بها المطاف في الفناء”.