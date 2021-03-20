نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل 10 أغاني لعيد الأم قديم وجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص عن أغاني لعيد الأم، سنقدم لكم اليوم تشكيلة لأفضل 10 أغاني لعيد الأم برعاية فايزة أحمد وسعاد حسني وأم كلثوم والعديد من الفنانين الكبار، تابعوا معنا للتعرف على أفضل 10 أغاني محبوبة من قبل الجميع لعيد الأم 2021، وللتعرف على هدايا عيد الأم في حدود 50 جنيه انقر هنا هدايا عيد الأم في حدود 50 جنيه.

أفضل 10 أغاني لعيد الأم 2021

ست الحبايب فايزة أحمد

تعتبر أغنية ست الحبايب لفايزة أحمد واحدة من أقدم وأفضل أغاني عيد الأم على مر الزمن، وقد صدرت هذه الأغنية عام 1959 أي مر عليها حتى الآن حوالي أكثر من 62 عاما، ومع ذلك ما زالت الإغنية محتفظة بسيطها وبطعمها واعتادت آذاننا عليها في كل عيد أم من كل عام.

صباح الخير يا مولاتي سعاد حسني

وقد غنت سعاد حسني أغنية صباح الخير يا مولاتي للأم، وتعتبر واحدة من أجمل الأغاني التي غنتها الفنانة الراحلة سعاد حسني ، وقد صدرت هذه الأغنية منذ زمن طويل، لكن على الرغم من قدمها إلا أنها ما زالت من الأغاني المهمة لعيد الأم.

الست دي أمي خالد عجاج

وتعتبر أغنية الست دي أمي للفنان خالد عجاج واحدة من الأغاني الجميلة والتي تفتخر وتعتز وتعترف بمجهودات الأمهات الجبارة، وقد صدرت هذه الأغنية عام 2000 أي 21 عاما حتى الآن للفنان خالد عجاج.

أغنية أمي يا نور بيتنا العربي جروب

على الرغم من أن هذه الأغنية كانت إعلانية إلا إنها لاقت استحسان وحب الكثيرين، وقد قامت شركة العربي بإنتاج الأغنية منذ أكثر من 3 سنوات، ولكنها أصبحت من الأغاني التي سنسمعها لسنوات كثيرة.

أمي ثم أمي تامر حسني وفنانون آخرون

وتعتبر أغنية أمي ثم أمي التي تم تقديمها من العديد من الفنانين الكبار كتامر حسني ورامي عياش ويارا وجنات من أجمل أغاني عيد الأم، وصدرت هذه الأغنية عام 2008 أي مر عليها حوالي 13 عاما على صدورها.

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