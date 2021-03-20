رسائل عيد الأم 2021 mother’s day تناسب Sms واتساب

كل عيد أم والأمهات جميعا بخير، غدا يحتفل الألف من الأبناء بيوم مميز جدا وهو يوم الأم، ويبحث العديد منهم عن رسائل عيد الأم 2021 للقيام بإرسالها للتعبير عن الحب والتقدير للمجهود الكبير والعظيم الذي تبذلة الأم وهي في قمة الرضا والسعادة من أجل أن تقدم الفرحة والسعادة لابنائها، وتسعي الأم دائما الي خلق جيل بناء وعظيم وتبذل في ذلك كل غالي ونفيس وتقدم مجهود لا يقدر بثمن ولا يعوض بمال، وفي يوم الأم يجب تقدير وتشيد المجهود الرائع لكل أم من خلال بعض الكلمات المعبرة عن الحب وبعض الهدايا.

رسائل عيد الأم 2021

نقدم لحضراتكم باقة من أجمل الرسائل النصية القصيرة للتعبير عن الحب للام في عيدها، من خلال مجموعة من رسائل عيد الأم 2021

في عيد الأم كل يوم وأنتي حبيبتي وتاج عاي رأسي مدامت الحياة.

أمي نبض القلب وحب عمري ونور طريقي، ربي يديم وجودك نعمة.

كل يوم عيد معك ياحببتي، أمي أدام الله وجودك في حياتنا.

كل عيد أم وأنتي العيد والحياة يانبض القلب.

امي حفظك الله وادمك تاج فوق رأسي.

كل يوم وانتي في القلب والعقل وكل الحب لكي ياامي.

أقسم بمن أحل القسم أنك نبض قلبي ياامي.

هدايا مميزة تقدم في عيد الأم mother’s day

نقدم لكم إقتراح لبعض الهدايا التي تقدم الي الأمهات في عيد الأم