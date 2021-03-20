نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعية الجديدة 1442 قبل شهر رمضان الكريم في المقال التالي
يقوم متجر بنده بتقديم عدد من العروض الشهرية واليومية بصورة مستمرة، بالإضافة إلى العروض الموسمية المتزامنة مع الأعياد والمناسبات، ومن أجل ذلك يقوم متجر بنده الشهير بتقديم عروض تزامنا مع عيد الأم، والذي يبدأ من الثامن عشر من شهر مارس ويستمر حتى يوم العشرين من نفس الشهر، ويقدم المعرض عدد من الخصومات على مختلف السلع الغذائية والكهربائية وغيرها من المعروضات.
عروض بنده
جميع العروض الموجودة على المطعومات تكون سارية في جميع فروع بنده في مصر والمملكة العربية السعودية وذلك في الفروع التي سوف نرصدها لكم من خلال موقعنا ثقفني:
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سوف نقدم لك مجموعة من العروض المميزة التي يقدمها المتجر على منتجاتها في ما يأتي:
- عروض على منتجات الألبان المجففة مثل حليب نيدو العبوة المتوسطة مقدارها 2.5 كيلو، وهو أحد أنواع الحليب طويل المدى وقليلة الدسم التي يمكن استخدامها في نظامك الغذائي الصحي.
- عروض على بطاطس مقلية على كمية الكيلو.
مجموعة من عروض مكملات الحلويات
- عروض على مجموعة من رولات سويتز 160 جرام.
- عروض على أنواع الدقيق المختلفة الخاصة بصناعة الكيكة.
- عروض على آيس كريم باسكن من نوع روبنز 4 * 65 مل.
- صدور دجاج داري الطرية على العبوة الكبيرة 2 كيلو.
- براتا بالبصل أو من النوع براتا السادة السنبلة العبوة الكبيرة ذات الحجم 400 جرام الكبيرة.
- توت من النوع داري في عبوة مقدارها 350 جرام.
- عبوة لحم الخروف المشفى قدرها 400 جرام.
- توت مطحون من داري مقدار 350 جرام.
- لفات شوكولاتة النوتيلا السادة والمحشية.
- الغذاء الملكي لعسل النحل الصافي الشافي من جميع الأمراض، ومقدار العبوة 250 جرام.
- عسل الغابة السوداء العبوة مقدارها 500 جرام.
- مجموعة زبدة السودان الخشنة والناعمة في عبوها قدرها 510
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