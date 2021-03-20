mother day: أجمل صور عيد الام 2021 للمشاركة مع برقيات رسائل تهنئة بعيد الأم

صور عيد الام مع رسائل نصية تعتبر من أجمل اللفتات التي يقوم بها الأبناء تجاه أمهاتهم، وذلك في عصر السوشيال ميديا، والوسائل الحديثة للتواصل، ومع وجود الكثير من الطرق للتعبير عن قول كل سنة وانتي طيبة ياست الحبايب، فيتفنن الكثيرين في ذلك، لهذا سنرفق لكم أجمل رسائل لعيد الأم الآن من أجل مشاركتها مع من تحبون، فمن الممكن أن تكون الأخت قد قامت بدور أم، فنقول لها عيد أم سعيد ونشعرها بحبنا لها.

صور عيد الام 2021 mother day

أجمل الصور لعيد الأم 2021، تعبر عن مكانة الأمهات وتعبير الأبناء لأمهاتهم عن سعادتهم بهذا اليوم، وسيمكنكم الاقتباس من تلك الصور مع مجموعة الرسائل المدرجة، ومشاركتها علي هيئة منشورات عبر الفيس بوك، ونرفق لكم مجموعة وباقة من الصور الآن.

أرفقنا لكم أجمل الصور للتهنئة بعيد الأم.

رسائل عيد الأم

يمكنكم مشاركة أجمل رسائل تهنئة بعيد الأم 2021، وذلك من خلال مجموعة من أفضل الرسائل وهذه الرسائل ندرجها لكم الآن.

من غيرك أنا دايما يا أمي حياتي كئيبة، كل عام وانت بألف خير و يارب سنه سعيدة .

ماما لو مقدرتش أجبلك هديه ما تزعليش معزتك في قلبي أكبر من أغلى هدية.

ماما انت بنظر الناس أمي لكن بنظري اروع ملاك يحضني و لو اقدر لأهديتك عمري .

أمي يارب تكوني سالمة سنة بعد سنة .. واحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة.

أمي جايلك بأطلب رضاكي بيومك يا روحي وأقول سامحيني بعيدك يا أمي .. وكل عام وإنت بألف خير يا عيوني.

أنا قطعه من قلبك وانت كل القلبً يا أميً .

هي أمي و أمني وأماني وإيماني وأمتي واطمئنان اهدااء لأعظم وأجمل وأغلى امرأة في عيني بالوجود أمي .. لا تؤم القلوب إلا إليك .. ولا تلين الصخور إلا لحنانك .. انت الحب… والجنة تحت قدميك .. أحبك أمي.

عذرا أمي أنت لستي الأغلى في حياتي بل أنتي كل حياتي .

لو كان عندي كثير هموم … وكان عندي الشغل بالكوم … بين حضنك كل شئ بيهون .

ماما .. أنتٍ بنظر الناس أمي .. لكن بنظري أروع ملاك .. و لو اقدر لأهديك عمري .

تهئنة مليانة ورد وفل .. أرسلها قبل عيدك ما يهل .. يا أمى علشان أكون قبل الكل .

كل ما تمر سنة و يجي عيدك .. أدعي ربي بالسنة الجاية تبقيلي ماما العزيزة .

أرفقنا لكم مجموعة من صور عيد الام 2021، حيث يمكنكم تقديم أجمل تهاني عيد أم 2021 عن طريق المشاركة وإرسال برقيات نصية من خلال رسائل عيد الأم.