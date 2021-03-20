أحدث وأجمل رسائل التهنئة بعيد الأم mother’s day لعام 2021، تشهد مِصر غدًا الموافق الواحد والعشربن من شهر مارس الجاري احتفالاً عظيمًا وهو الإحتفال بيوم الأم أو عيد الأم، تقديرًا لما تقدمه من أفضال كثيرة على أبنائها، ولم يقتصر الإحتفال بيوم الأم في مصر فقط بل يمتد الإحتفال ليشمل عدد من دول العالم، حيثُ نادي بعض من مفكري الغرب بضرورة الإحتفال بيوم في السنة بالأم تكريمًا لأفضالها التي لا تُعد ولا تحصى، ويمكن الذكر بأن يعد رمز الأم هو رمز العطاء والتضحية.

أجمل وأحدث رسائل الإحتفال بيوم الأم

كل عام وانتي بخير ياأمي وعقبال سنين كتير بجنبي

أمي جنة امي شمعة أمي كل حياتي كل سنة وانتي طيبة

أمي يااحلي ملاك، أمي يادار الآمن كل عام وانتي بخير

أمي أنتي عصر الخلود وأجمل شئ في الوجود

كل سنة وانتي طيبة ياست الحبايب

أمي أنتي في حياتي كل شيء

أمي انتي قلبي، وانتي روحي كل عام وانتي معايا

أمي ياأغلي الورود، أمي ياكل الوجود كل عام وأنتي بخير

عيد أم سعيد mother’s day.

رسائل واتس آب ليوم الأم

أمي هي سر سعادتي يارب أحفظها

أمي الله لا يحرمني منك

يارب كما جعلت الجنة تحت أقدام أمي أجعل الجنة دارها

أمي الدنيا مليانة جمال بس مثل جمال ضحكة أمي ما أظن في جمال

أمي كل عام وأنتي بخير

رب أجعل أمي سيدة من سيدات أهل الجنة.

يوم الأم أو عيد الأم

عيد الأم أو يوم الأم هو أحتفال بدء في مطلع القرن الماضي في مطلع العشرينيات، يحتفل العالم كله بيعد الأم خلال الشهر الحالي، ألا أنه يختلف من حيثُ اليوم فعلى سبيل المثال يوم الأم في مصر والعراق والبحرين ولبنان وليبيا يوافق الواحد والعشرين من مارس أول يوم في فصل الربيع، بينما في بلاد أفغانستان وألبانيا وأذربيجان والبوسنة والهرسك ولاوس ومقدونيا يوافق يوم الأم اليوم الثامن من شهر مارس، وهذا يعني أن شهر مارس هو الشهر الرسمي للأحتفال بعيد الأم في معظم دول العالم.

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