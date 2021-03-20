صور عيد الام أجمل مسجات الام 21 مارس 2021 happy mothers day

الأم هي رمز العطاء والحنان، ويرتفع فضل الطاعة لها في الإسلام حتى انها تبلغ بعد العبودية لله عز وجل، وفي الوقت الحديث تم إنشاء عيد الام لتحتفل به، وفي في هذا اليوم يقوم الأبناء بتقديم الهدايا للأمهات ومن هم في منزلتهم، ويكون ذلك بمثابة التقدير لها على جهدها العظيم الذي تقدمه في خلال حياتها.

موعد عيد الأم 2021

يأتي عيد الأم في كل عام من الواحد والعشرين من شهر مارس، وهو من أكثر الاحتفالات المشهورة حول العالم، وفيه يتذكر العالم فضل الأم وما بذلته من مجهود في تربية أبنائهم، ولا يقتصر فضلها على هذا اليوم ولكنه تميز للتذكير به.

سبب الاحتفال بعيد الأم

وفي هذا العام بشكل خاص، ويرجع ذلك إلى ما تعرضت له الأمهات بشكل خاص من حقوق شديد على ابنائهم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يهدد حياة أبنائهم بشكل كبير، وأقل ما يمكن تقديمه لهم في هذا العالم هو إرسال بعض رسائل التهنئة لهم في خلال هذا اليوم المميز، وإرفاقها بهدية مميزة وإن كانت صغيرة من ناحية المال، إلا أن تذكرهم في مثل هذا اليوم يبحث السرور والأمل في قلوبهم، ويضاعف من مقدار المحبة في قلوبهم لنا، كما يمكن أن نأخذ الأمهات في جولة سريعة في هذا اليوم حتى نغير الجو لهم ونخرجهم من حالة الحزن التي خيمت على قلوب الكثيرين.

معلومات عن عيد الأم

يعد الاحتفال بعيد الأم من العادات اليونانية القديمة، التي وجدت منذ فترة كبيرة، وكانت يطلق عليها إسم عيد كوبيلي، ثم تم الإحتفال به في الحضارة الرومانية القديمة أيضًا، وتم إطلاق اسم عيد الهيريا عليه، وقد.كانت تقام الكثير من الإحتفالات بها اليوم، أما في العصور الوسطى فقد كان يحتفل به وأطلق عليه اسم عيد الأم، وظل إلى يومنا هذا.