شوف عروض العثيم اليوم السبت والأحد 20-21 مارس 2021 عروض عيد الام

عروض العثيم اليوم السبت والأحد من العروض المميزة وهي عروض عيد الأم حيث توفر أسواق العثيم عروض مميزة للغاية بمناسبة اقتراب عيد الأم والتي تشمل العديد من المنتجات المميزة التي تناسب عيد الأم والتي يمكن للأبناء استخدامها وإهدائها إلى الأم في عيد الأم مثل منتجات العناية والعديد من الاداوت المنزلية والأدوات الكهربائية ونوفر لكم في هذا الموضوع آخر عروض العثيم عيد الأم التي يمكنكم الاستفادة منها اليوم وغدا.

عروض العثيم اليوم السبت والأحد

كريم فيراند لفلي فيتامين 80 جم بسعر 13.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

جلي فازلين أصلي 450 مل بسعر 15.95 ريال بدلاً من 24.75 ريال.

كريم دوف 150 مل بسعر 7.95 ريال بدلاً من 12.75 ريال.

كريم نيفيا 400 مل بسعر 14.95 ريال بدلاً من 24.25 ريال.

شامبو دوف للتساقط 400 مل بسعر 11.95 ريال بدلاً من 20.50 ريال.

محضر طعام هومر بسعر 179 ريال. عجانة جي في سي بسعر 269 ريال.

مجفف شعر ومكواة جيوكار بسعر 129 ريال.

قدر ضغط كهربائي جي في سي بسعر 279 ريال.

كانت هذه جميع عروض أسواق عبد الله العثيم السعودية المتوفرة بمناسبة اقتراب عيد الام وشملت العديد من أهم المنتجات المميزة التي يمكن للأبناء تقديمها للأم كهدية واحتفال بها بمنسابة عيد الام وهذه العروض متوفرة في كافة فروع أسواق العثيم في السعودية وفي مختلف فروع العثيم في كافة المدن مثل مكة وجدة والمدينة والرياض والطائف وكافة المدن والمناطق الأخرى.