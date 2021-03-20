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عمر شويل - جدة أجمل وأروع الرسائل القصيرة لتهنئة ست الحبايب في عيد الأم 2021م ، لا يستطيع أحد أن يغفل الدور الهام الذي تبذله الأم في الحياة من أجل تربية أبنائها تربية سليمة صالحة، فهى رمزُ الحنان والحب والعطاء، الأم صمام الأمان لأطفالها حتى يصيروا صالحين أوفياء، ومهما حاولنا أن نعبر ما بداخلنا نحوها لا يكفي، ومن خلال السطور القادمة سنعرض لكم أجمل العبارات والكلمات الرقيقة لتهنئة ست الحبايب في عيد الأم.

يحتفل العالم بعيد الأم في كل عام، تكريمًا لها واعترافًا بفضلها وبمجهودتها في نشأة جيل واعٍ متطور قادر على نهضة المجتمع.

سبب الاحتفال بعيد الأم

يعود سبب الاحتفال بعيد الأم في عام 1872م إلى المؤلفة ” جوليا وورد هاوي ” ، وبدأت فكرة الاحتفال بعيد الأم في مصر إلى الصحفي المصري ” علي أمين ” مؤسس جريدة أخبار اليوم، وتم الترحيب من الجميع بفكرة الاحتفال بعيد الأم على أن يكون يوم 21 مارس من كل عام.

أجمل وأروع الرسائل القصيرة لتهنئة ست الحبايب في عيد الأم 2021م

يُعد الاحتفال بعيد الأم عُرف سائد بين المصريين، يشغل بال ووجدان الجميع، وينتظر الأبناء الفرصة المناسبة لاظهار مدى حبهم وتقديرهم وأمهاتهم وخاصة في عيد الأم، فالأم هى النور الذي ينير الحياة، هى السند والأمان، هى الحضن الدافئ إذا تخلى عنك الجميع.

فالأم هى تلك الملاك الجميل الذي تمتلئ تحت قدميها حدائق الجنة، فالأم حياة ومن أجمل العبارات والكلمات الرقيقة والرسائل القصيرة التي يمكن تقديمها للأم هى:

أمي هى كنزي الحقيقي، هى جنة خلقها الله لأجلي، اللهم يا مديم النعم أدم علي نعمتك.

أمي وجودها حياة، دعواتها نجاة، أقدامها جنة، يارب لا تحرمني منها.

كل الناس يا أمي مياه، ووحدك زمزم يروي فؤادي.

أمي لا تقدر بثمن، وأبي لا يكرره الزمن.

أمي وجودها في حياتي كل شئ.

أمي الحياة، والحياة هى.

أمي العمر، ودون أمي مالي عُمْر.

أمي هى زينة حياتي، هى صاحبة من صحباتي، هى حُب حياتي، ربي يخليها ليه هى نور عينيا.

السعادة هى أمي، والحزن غيابها عني.

أمي أنت حياة الروح، أنت الأغلى من عيني.

وإن سألوني يومًا عن كل ما هو جميل في حياتي سأكتفي بذكر أمي.

أمي كيف لا أحبك، وأنت وصية الرحمن.

أمي هى جميع النساء الطيبات، هى كل الأشياء البيضاء التي لا تُكتب بل تُرتل في دعاء.

اللهم ألبس أمي لباس الصحة والعافية.

أمي شجرة شامخة، نرتوي من حبها.

أمي بوجودك يعم الخير، ويحل السلام.

أمي هى نبض الحياة، وسر الحياة.

أمي يا أغلى الناس، سنة مباركة يا تاج الرأس.

فالأم هى جنة الله في الدنيا وثوابه في الأخرة، هى نهر عطاء لا يجف، هى الحياة وبدونها لا حياة، هى أجمل وأروع ما في الكون، اللهم أرزق كل أم لطف القدر وصحة وعافية الجسد، وطيب الخاطر ورائحة الجنة.