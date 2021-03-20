احلى برقيات تهنئة رسائل عيد الام 21 من شهر اذار لعام 2021 ست الحبايب

مع اقتراب عيد الأم أصبح الكثير من الأشخاص يبحثون عن رسائل تهنئة الأمهات وتذكيرهم بمدى الحب الذي يشغل قلوبهم لأمهاتهم، فمع انشغال كل الأبناء بمشاغلها قد ينسون التعبير عن حبهم لأمهاتهم، ولذلك تم تعيين هذا اليوم منذ قديم الزمن للاحتفال بهذا اليوم المميز وتقديم الكثير من الهدايا فيه، بالإضافة إلى اعتنائهم بها، وهو ما يجعله يوم مميز لدى الكثير من الأمهات.

رسائل تهنئة عيد الأم

يتم الاحتفال بعيد الأم في اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس لكل عام، حيث تقوم بعض البلدان بإقامة الحفلات وتجميع الأمهات وتقديم الهدايا ورسائل التهنئة لهم، يقال أن أول الأشخاص الذين قاموا بالاحتفال بعيد الأم هم الرومان، وكان ذلك منذ بدأ الحضارة الرومانية ولكن باسم مغاير عن عيد الأم حيث أطلقوا عليه اسم عيد هيريا، ثم سألتهم الحضارة اليونانية واطلقوا عليه اسم عيد كوبيلي، ثم توالت الحضارات باعتبار عيد الأم أحد الأعياد الرسمية التي يتم أخذ اجازة رسمية في معظم البلاد العربية والأوربية كذلك، ثم قل الاحتفال بعيد الأم فترة من الزمن، ثم رجع الاحتفال به في العصر الحديث، ويرجع الفضل إلى رجوع الاحتفال بعيد الأم في العصر الحديث إلى المؤلفة الأمريكي جوليا وورد هاوي والذي قام بالعودة إلى الاحتفال بعيد الأم من خلال منشوراته في الصحافة الامريكية في عام 1872، ثم توالت الاحتفالات بعد ذلك بهذا اليوم.

عيد الام

ثم قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان على أن عيد الأم الموافق للواحد والعشرين من مارس من كل سنة سوف يكون عطلة رسمية على جميع المصالح الحكومية والخاصة، وكان ذلك بداية من سنة 1912 م، ثم بعد ذلك أعلنت جمهورية مصر العربية الاحتفال بعيد الأم وجعله إجازة رسمية، ثم توالت البلدان والممالك العربية بالاحتفال بهذا اليوم.