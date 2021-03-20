نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور عيد الأم 2021 جديدة لتهنئة في يوم عيد الأم الأحد 20 مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة صور عيد الأم 2021 لتهنئة بعيد الأم غداً 20 مارس بأجمل التمنيات وأجمل العبارات والصور لعيد أم ، سوف نقدم إليكم أفضل كولكشن صور لتهنئة عيد الأم فعلى كل بيت أن يحتفلوا بالأم هذا اليوم فهو اليوم المخصص للتقدير وللتهنئة الأم لمجهوداتهم العظيمة فكل أم وهي بخير وصحة وسلامة، والآن سوف نقدم اجمل الصور للتهنئة في عيد الأم .

أمي انت الوطن وأنتي الأمان وأنا من دونها غربة.

happy mother’s day.

أمي يا أمي كل الحب والدعم لك يا قمر حياتي.

أمي أنتِ ملكة هذا المنزل، شكرًا على كل شيء قدّمته لي منذ ولدت، عيد أم سعيد.

ماما أنت بنظر الناس أمي لكن بنظري أروع ملاك ولو أقدر لأهديك عمري.

تهنئة مليانة ورد وفل أرسلها قبل عيدك ما يهل يا أمي علشان أكون قبل الكل.

عيد أم وانت أجمل أم يا أمي.

لو كان عندي كثير هموم وكان عندي الشغل بالكوم بين حضنك كل شيء بيهون.

أمي يا بلسم طمس الألم من جميع اضطراباتي.

اليوم هو عيد الأم كل عام وانتم البسمةربي يحفظكم لنا وما يحرمنا منكم آمين الله يحفظ أمهاتكم وأمهات الجميع.

بحبك يا أمي وهمي في الدنيا رضاكِ يا أغلى من عرفت بعمري وحياتي.

عيد الأم عيد سعيد يا أغلى انسأن في الكون أمي وما أدراك يا أمي الحبيبة كل عام وانتي بخير يا ياروح روحي.

أمي كل عام وانتي بخير يامن أعطتني القوة والحب والحنان أحبك يا أمي. عيد الأم لكل امرأة لم تنجب طفلا،كل عام وانت أمي ، ولكل شخص امه ليست معه، كل عام وأمي هي أمك.

أمي كل عام وليس يوم انتي تحبيني من صدك كل عام وانتي عمري يوم.

باقة ورد من حديقة قلبي، انثرها بين كفيك وأقول لك أحبك يا أمي.

يا عيد عمري و ابتسامة شفاتي كل عام و انتي العيد في قلب مضناج.

أمي يا قمرًا باهرًا أنار الدرب من عثراتي، كل عام وأنتِ نور حياتي.

كل عام وجميع الأمهات بألف خير بمناسبة عيد الأم وتحية حب وتقدير واحترام لأمهات الشهداء الأبرار الذين ضحوا بدمائهم.

تهنئة لعيد الأم 2021

يا من رقص قلبي في يومك، وركضت روحي لجنبك وطار إحساسي بحبك،وكل حواسي تُهنيكِ، كل عام وأنتِ بألف خير يا أمي.

أروع القلوب قلبك وأجمل الكلام همسك و أحلى ما في حياتي أنك أمي .

. اليوم هو عيد الأم كل عام وانتم البسمة كل عام وانتم الحب والأمان ربي يحفظكم لنا وما يحرمنا منكم آمين الله يحفظ أمهاتكم وأمهات الجميع.

ربي يحفظكم لنا وما يحرمنا منكم آمين الله يحفظ أمهاتكم وأمهات الجميع.

















إهداء إلى جميع الأمهات بمناسبة عيد الأم، كل عام وأنتي قطعة من غيم السماء، الأم وجودها حياة وهي المصدر الذي يحتوينا ليزرع فينا بذور الطمأنينة.

كل عام وكل الأمهات بإلف إلف خير وصحه وعافيه تم تسليم هاي الطلبيه بمناسبة عيد الأم تنعاد على الجميع بألف خير.

أليكم أيضاً أفكار هدايا لعيد الأم ،واذكروا في تعلقتكم ما هديتكم لعيد الأم نتمنى أن نكون جزء صغير من مساعدتكم وقدمنا أليكم صور عيد الأم 2021.