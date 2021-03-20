نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده و هايبر بنده اليوم في السعودية بتخفيضات hyper panda الجديدة لشهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده و هايبر بنده اليوم في السعودية طُرحت لهذا الأسبوع بتخفيضات كبرى من hyper panda ، وهذا استكمالًا لخصومات شهر رمضان التي انطلقت منذ فترة ضمن عروض السعودية من بنده و هايبر بنده.

عروض بنده و هايبر بنده اليوم في السعودية بتخفيضات hyper panda الجديدة لشهر رمضان

عروض هايبر بنده اليوم تجدوها معنا في خصومات شهر رمضان المبارك داخل السعودية بتخفيضات حصرية تتسمر في عروض بندة الاسبوعية حتى يوم الثلاثاء 10 شعبان 1442، الموافق 23 مارس 2021.

عروض بنده

تجدون في الفقرة التالية اسعار الأغذية في panda من شركة امريكانا الشهيرة بجودة منتجاتها في المملكة:

كباب أمريكانا 600 جرام، بسعر 15.95 ريال سعودي للعلبة.

600 جرام، بسعر 15.95 ريال سعودي للعلبة. خضار امريكانا 450 جرام، بسعر 5.95 بدلا من 9.95 ريال سعودي للكيس.

450 جرام، بسعر 5.95 بدلا من 9.95 ريال سعودي للكيس. برجر امريكانا 10 قطع وزن 1 كيلو جرام، بسعر 18.95 ريال سعودي للكيس.

بوب كورن/ ناجت/ أصابع الدجاج امريكانا 400 جرام، بسعر 9.95 ريال سعودي للعلبة.

رقائق هشة بف بيستري امريكانا 400 جرام، 1+1، بسعر 7.95 بدلا من 15.90 ريال سعودي.

هايبر بنده

أما الفقرة التالية فبها كافة أسعار أغذية السنبلة بمختلف أنواعها المتاحة داخل عروض بنده اليوم :

برجر بقري السنبلة 1000 جرام، بسعر 18.95 ريال سعودي للكيس.

خضار السنبلة 800 جرام، بسعر 8.75 بدلًا من 16.95 ريال سعودي للكيس.

بطاطس مقلية/ رفيعة السنبلة 1 كيلو جرام، بسعر 5.95 بدلًا من 9.95 ريال سعودي للكيس.

عجينة متعددة الإستخدام السنبلة 600 جرام، بسعر 8.50 بدلًا من 11.50 ريال سعودي للكيس.

بنده

أما التالي فبه خصومات خاصة من اسواق بنده تستمر حتى يوم السبت الموافق 20 مارس 2021:

صدور دجاج تندر رويال 1000 جرام، بسعر 14.95 ريال سعودي للحبة.

دجاج ساديا وزن 1.5 كيلو جرام، بسعر 13.50 ريال سعودي للحبة.

دجاج ساديا 8×1.5 كيلو جرام، بسعر 104.95 ريال سعودي للكرتون.

دجاج الوطنية وزن 1 كيلو جرام، بسعر 25.95 ريال سعودي ، عدد 2 حبة.

دجاج الوطنية 10×1 كيلو جرام، بسعر 125.95 ريال سعودي للكرتون.

عروض بندة وهايبر بندة قدمناها لكم على الأطعمة المغلفة من لحوم ودواجن، كذلك عرضنا اليوم أسعار الأكلات سسريعة التحضير، من أشهر شركات الأغذية في السعودية، فبادروا بالإستفادة من الخصومات قبل إنتهاء المدة أو نفاذ الكمية.