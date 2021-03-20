شوف عروض اكسترا السعودية 21 مارس تخفيضات الجوالات الكبرى

عروض اكسترا السعودية 21 مارس للجوالات وأجهزة الآيباد والتي تتضمن تخفيضات قوية للغاية، ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك تقدم لنا إكسترا على الدوام الكثير من العروض القوية التي لفتت أنظار الكثيرون من متابعي موقعها الإلكتروني حيث تقدم الآن العديد من العروض لفترة محدودة فقط أو حتى نفاذ الكمية مع توافر العروض من خلال الموقع الإلكتروني وأيضا من خلال فروع اكسترا المختلفة المتواجدة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وأيضا إمكانية الشراء متاحة من خلال الموقع الإلكتروني مع التوصيل المجاني للعديد من المدن داخل المملكة.

عروض اكسترا السعودية 21 مارس

قدمت لنا extra اليوم عبر موقعها الإلكتروني العديد من عروض الجوالات والآيباد والتي تبدأ من يوم 21 مارس 2021 ولفترة محدودة وتقدم فيها الكثير من التخفيضات والعروض مع العديد من الهدايا المميزة والقيمة برفقة الجوالات والخصومات أيضا نالت أجهزة الآيباد العديد من التخفيضات والعروض الرائعة وكان من أقوى العروض اليوم:

جوال آبل أيفون 12 برو ماكس ، 5 جي ، 128 جيجا ، أزرق بسعر 5199 ريال سعودي

جوال سامسونج جلاكسي ايه 51 ، 128 جيجا بلون أسود بسعر 949 ريال سعودي

جوال هواوي واي 8 بي ، 128 جيجا بلون أزرق بسعر 699 ريال سعودي

جوال آبل آيفون 12 ميني 128 جيجا بلون أزرق بسعر 3549 ريال سعودي

عروض الجوالات من اكسترا

الكثير من العروض الخاصة بالجوالات قدمتها لنا فروع extra المختلفة داخل المملكة العربية السعودية وذلك بداية من يوم 18 مارس حيث قامت بتوفير أحدث الإصدارات من هواتف الآيفون التي يبحث عنها ويحبها الكثيرون مع عروض وتخفيضات قوية وألوان محدودة وجذابة وذلك لفترة محدودة ويمكنكم الطلب والشراء أيضا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بإكسترا، وأيضا يمكنكم معرفة كافة تفاصيل عروض اكسترا الجوالات بالأسعار والأنواع من خلال موقعنا ثقفني.

عروض اكسترا رمضان 2021

أيضا تم إصدار كافة العروض والتخفيضات الجديدة من إكسترا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات ، وقدمت لنا اكسترا عبر موقعها الإلكتروني العديد من الخصومات القوية وهى عروض اكسترا رمضان 2021 حيث تقدم لنا الآن خصومات تصل حتى 40% على أجهزة الكمبيوتر المختلفة الأنواع ، أما بالنسبة للأجهزة المنزلية الكبيرة فالآن مع خصومات تصل إلى 53% مع وجود هدايا مجانية على الكثير من الأجهزة الموجودة بالعرض، وبالنسبة للأجهزة المنزلية الصغيرة فتتواجد عليها أكبر الخصومات والتي تصل إلى 60% على الكثير من الأجهزة المنزلية الصغيرة.