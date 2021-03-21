نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الأم 2021 وأفضل الرسائل للتهنئة في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى عيد الأم من الأسئلة التي نطرحها كثيرا للقيام بأخذ الاستعدادات اللازمة للاحتفال بالأم في هذا اليوم المميز، ففي الكثير من دول العالم يتم الاحتفال بعيد الأم في الحادي عشر من مارس، ففي مثل هذا اليوم نتسابق جميعا في تقديم الهدايا للأم للتعبير عن الحب والامتنان الذي نكنه لها، والتعبير عن أننا لم ننسي الدور الذي تقوم به الأم طوال حياتها منذ ولادتنا وحتى هذه الحظة.

موعد عيد الأم

متي عيد الأم؟ ربما سألت الكثير من الناس عن موعد هذا اليوم، وأخبروك أنه 21 مارس من كل عام، ولكن هل تعلم من أول من احتفل بهذا اليوم؟ وهل كانت الاحتفالات بعيد الأم في العصر الحديث فقط أم كانت هناك احتفالات بعيد الأم في العصر القديم.

والحقيقة أنه نظرا لأهمية الأم والدور الكبير في حياة العديد منا فإن هناك العديد من الاحتفالات التي أقيمت بهذه المناسبة في العصور القديمة.

فلو نظرنا مثلا إلى الحضارة اليونانية القديمة لوجدنا أنها اهتمت بالاحتفال بعيد الأم بصورة خاصة جدا وأسمت هذا اليوم عيد كوبيلي، وأيضا الحضارة الرومانية كانت تحتفل بهذا اليوم وتحرص على تكريم الأمهات في يوم عرف عندهم باسم عيد هيريا.

عيد الأم في العصر الحديث

الحقيقة أن الفضل يعود في الاحتفال بعيد الأم في العصر الحديث إلى المؤلفة جوليا وورد هاوي، والتي اقترحت أن يتم الاحتفال بعيد الأم وكان ذلك في عام 1872م، وتقبل الجميع هذه الفكرة وأصبح الجميع يتسابقون في الاحتفال بهذا اليوم وتقديم العديد من الهدايا المميزة في هذا اليوم، واستمر الشعب الأمريكي في الاحتفال بهذا اليوم حتى قررت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون يوم عيد الأم يوم عطلة رسمية وكان ذلك في عام 1912م، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا حول متي عيد الأم.