نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض بنده الأسبوعية على السلع الغذائية الأساسية مع قرب شهر رمضان في المقال التالي

بنده هايبر بنده تقدم مجموعة من العروض والتخفيضات على السلع الغذائية والأساسية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وكل عام وانتم بخير، فتمثل هذه العروض فرصة عظيمة للتسوق للحصول على السلع التي يجب توافرها في كل منزل خلال هذا الشهر المبارك، وأيضاً لمن هم حريصين على صنع الكراتين الرمضانية للمشاركة في حملات إفطار صائم، فبنده حريصة على أن تشارككم الأجر بتوفير أفضل المنتجات بأوفر الأسعار لهذه المناسبة العظيمة. عروض بنده الأسبوعية على السلع الغذائية: عرض 2+1 على مسحوق الكاسترد فوستر كلاركس وزن العبوة 450 جرام بسعر 15.50 ريال سعودي بدلاً من 23.25 ريال.

عرض خاص من جبنه كيري المربعات علبه بها عبوتين وزن العبوة 432 جرام بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال.

كيس أرز مزة بسمتي شعلان وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 40.50 ريال.

عرض 2+1 من مرقة الدجاج ماجي بسعر 35.90 ريال سعودي بدلاً من 53.85 ريال.

كرتونه دجاج دو بها 10 عبوات وزن العبوة 1 كيلو بسعر 89.95 ريال سعودي بدلاً من 149.95 ريال. عروض اللحوم الحمراء والبيضاء: كيلو لحم مفروم بقري برازيلي/ كولومبي بسعر 22.95 ريال سعودي.

كيلو لحم جمل قطع بالعظم بسعر 29.95 ريال سعودي.

كيلو لحم جمل بدون عظم بسعر 37.95 ريال سعودي.

كيلو نقانق أو كفتة بقري كولومبي بسعر 26.95 ريال سعودي.

كيلو لحم مكعبات بقري برازيلي أو كولومبي بسعر 24.95 ريال سعودي. كيلو سمك قاروص بسعر 22.95 ريال سعودي.

كيلو جمبري بحري بسعر 32.95 ريال سعودي.

كيلو جمبري منظف بسعر 59.95 ريال سعودي. علبة سيقان دجاج طازجة الوطنية وزن 450 جرام بسعر 6.75 ريال سعودي بدلاً من 10.75 ريال.

علبة فيليه صدور الدجاج اليوم وزن 450 جرام بسعر 17.75 ريال سعودي بدلاً من 20.75 ريال.

كيس به دجاجة كاملة متبلة مكسيكية اليوم اليوم وزن 800 جرام بسعر 10.75 ريال سعودي بدلاً من 18.25 ريال.

علبة شاورما الدجاج اليوم وزن 400 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال.

دجاجة كاملة متبلة بالمغرب وزن 800 جرام بسعر 14.50 ريال سعودي بدلاً من 18.25 ريال.

دجاجة كاملة متبلة تندوري اليوم وزن 800 جرام بسعر 14.50 ريال سعودي بدلاً من 17.50 ريال. كل هذه العروض وأكثر متوفرة في جميع فروع بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية للأسبوع الثالث على التوالي تحت عنوان مبادرة بندة برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك. الوسوم عمر شويل - جدة أجدد عروض بنده الأسبوعية على السلع الغذائية الأساسية مع قرب شهر رمضان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أجدد عروض بنده الأسبوعية على السلع الغذائية الأساسية مع قرب شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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