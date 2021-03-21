انت الان تتابع تفاصيل خبر في يوم السعادة العالمي.. الإمارات الأولي عربيًا في التصنيف والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهر مارس يعد شهر مميزا، ربما لأنه يعتبر بداية موسم الربيع، والذي يعد مليء بالمناسبات والاحتفالات المميزة نذكر منها يوم عيد الأم، اليوم العالمي للمرأة، اليوم العالمي للسعادة، وبداية موسم الربيع .

ماذا يعني شعور السعادة؟

السعادة شعور أنساني موجود في النفس البشرية، وهو المسؤول عن شعور الإنسان بالفرح والبهجة والإقبال علي الحياة، وهو عكس شعور الحزن واليأس أعاذنا الله منه.

يحتفل العالم بأسره في 20 من مارس تحديدا، بيوم السعادة العالمي، حيث اعتمدت منظمة الأمم المتحدة في دورتها 66 تخصيص يوم دولي للسعادة، وذلك في العام 2012 في انعقاد الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة وكان بعنوان (رفاهية المجتمع وسعادته) اعترافا منها بأهمية السعادة، وتأثيرها الإيجابي علي النفس والمجتمع، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء علي الفقر وتوفير الرفاهية والرخاء لجميع الشعوب في العالم، ويعتبر جيمي إلين هو مخترع اليوم العالمي للسعادة، في ظل إيمانه بأن السعادة حق إنساني للجميع .

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة العربية الأولي الراعية والداعمة للسعادة وذلك ف دراسة عن التقرير الصادر من شبكة حلول التنمية المستدامة التابع لهيئة الأمم المتحدة، أما بالنسبة للترتيب العالمي فقد احتلت الإمارات العربية المتحدة 18 عالميًا بين شعوب العالم السعيدة والتي قد احتوت علي 150 دولة، وقد احتلت الأمارات هذه المكانة بناء على اهتمامها بالعديد من مؤشرات الرفاهية والرخاء كان من ضمنها :-

مستوي الدخل للفرد، حجم القبول والرضا عن الخدمات الأساسية للفرد، خدمات الأمن والاستقرار. ووفق هذا التقرير فقد احتلت الأمارات مكانة متميزة في تحقيق هذه الأمور والمؤشرات .