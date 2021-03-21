جبنة كاسو مارزو.. أخطر أنواع الجبن في العالم

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محمد سياف - ابو ظبي - تعتبر جبنة كاسو مارزو الإيطالية أخطر أنواع الجبن في العالم والذي دخلت موسوعة غينس للأرقام القياسية حيث أنها تتميز بنكهة قوية بطعم حار تستمر في الفم لعدة ساعات، مستخرجة من حليب الماعز تحتوي على يرقات حشرات حية، حيث يقوم مزارعين جزيرة سردينيا على تصنيعها.

طريقة عمل جبنة كاسو مارزو

حيث تضع ذبابة الجبن “مستودكة جبنيه” بيضة في شقوق تتشكل في الجبن وبعد قفس البيضة تخرج اليرقات لتشق طريقها إلى داخل الحليب المطلق في الهواء الطلق مما تعمل على تخميره على عدة مراحل من خلال حمض الجهاز الهضمي لليرقات الذي يقوم تعزيز مستوى التخمر وكسر الدهون في الجبن مما يعطي الجبن بنية لينة طرية جدا مع قليل من السائل يطلق عليه اسم الدمعة Lagrima في لغة سردينيا وبذلك يكون الجبن جاهز للاستهلاك .

وبسبب القوانين المشددة في الاتحاد الأوروبي الخاصة بالفداء والصحة تم حظر بيع هذا النوع من الجبن تجاريا تحسبا لمضاعفات صحية تسمى “بالنغف” الناتجة عن يرقات مستودكة جبنيه حيث يتم معاقبة المنتهكين بغرامات تصل إلى 50 الف يورو أي بما يعادل 60 ألف دولار لذلك يقوم مزارعين جزيرة سردينيا ببيع جبنة كاسو مارزو التي تصنع في الأصل من جبنة بيكو رينو رومانو في الأسواق السوداء بسعر ضعف سعرها.

وفي عام 2005 تعاون باحثون من جامعة ساساري مع مزارعين سردينيا بتطوير هذا النوع من الجبن بطريقة صحيحة أمنة لإنتاج هذا النوع من الجبن بغية رفع الحظر عنها والسماح ببيعه بطريقة قانونية لكنه مسجل كمنتج تقليدي للجزيرة فهو محمي محليا لتناوله منذ قرون من سكان هذه الجزيرة.

تعرف على أسماء أنواع الأجبان المثيلة لجبنة كاسو مارزو ومناطق تواجدها

نفس نوع جبنة كتسو مارزو توجد في جزيرة Corsica كورسيكا الفرنسية وتعرف باسم جبنة كاسجيو ميرزو. ومن أشهر تلك الأجبان أيضًا جبنة الميموليت الفرنسية التي تعتمد عملية إنتاجها على عث الجبن.

في أقاليم إيطالية كـ Molise موليزي هو أحد الإقليم الصغيرة في إيطاليا يوجد به جبن تعرف البونتو، و Salento سالنتو وهى شبه جزيرة تقع في جنوب إيطاليا يوجد بها جبنة كاسو بونتو وأيضا في إقليم Abruzzo ابروتسو احد أقاليم إيطاليا يوجد جبن مارسيتو أو كأس فراسيش بالإضافة إلى إقليم Friuli-Venezia-Giulia فريولي فينيسا جوليا يوجد بها جبن سالتريلو.

ما هي جزيرة سردينيا

هي ثاني أكبر جزيرة في البحر المتوسط بعد صقلية وقبل قبرص كما إنها إقليم ذاتي الحكم في إيطاليا يجاورها جزيرة Corsica كورسيكا الفرنسية وشبه الجزيرة الإيطالية وصقلية وتونس وجزر البليار الأسبانية.