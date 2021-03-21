عيد النيروز في سوريا للأكراد 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - عيد النيروز في سوريا هل هو عيد وطني للشعب الكردي في سوريا أم عيد ديني، خلال سنوات مضت كان عيد النيروز في سوريا يواجه بالمنع بينما كان الكثير من شعوب الأرض يحتفلون به جهراً، وعلى أثر ضغوطات شعبية من الداخل والخارج أصد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد مرسوم تشريعي يقضي بالسماح بالاحتفال جهراً لهذا العيد ضمن القرى والمدن الكردية وذلك ضمن عام 1988.

ما هو عيد النيروز

هو عيد قومي عند الشعب الكردي في سوريا والعراق وتركيا وعدة دول أخرى، وتم تسجيل عيد نيروز الأكراد على القائمة النموذجية للتراث الثقافي وهو غير مادي للبشرية، وفي عام 2010 قامت الأمم المتحدة بالإعلان أن يوم 21 آذار يوماً دولياً للنيروز بالقرار رقم 46 -253 بعد أن قدمت عدة دول معروض طلب للأمم المتحدة بالسماح بتشريع الاحتفال بعيد النيروز.

خواص ومزايا عيد النيروز

يوجد لدى الشعب الكردي اختلاف جذري في معاني عيد النيروز أو كما يقول بعضهم النوروز عن أغلب الشعوب التي تحتفل به، فمع وصول فصل الربيع ووجود الأزهار والورود فإن زيادةً عل ذلك يعتبره الشعب الكردي يوماً وطنياً بالنسبة لهم .

الشعوب التي تحتفل بعيد نيروز

يعتبر النيروز هو بداية الربيع للكثير من الشعوب الشرقية مثل الشعب الأفغاني والشعب الكردي والشعب البلوش وغيرها من الشعوب، وتعني في اللغة الكردية اليوم الجديد ومعناها أنه قد انتهى فصل الشتاء البارد القاسي، وقد بدأ فصل الربيع الفصل الأخضر وبدأت الأجواء الجميلة الدافئة، ويحتفلون به الرجال والنساء والأطفال بكل فرح وسرور، إلا أن الشعب الكردي يعتبر النيروز له بعداً قومياً لا يسمحون لأحد بالتطاول عليهم أو الاستهزاء بهذا اليوم القومي الخاص بهم و بتراثهم العريق .