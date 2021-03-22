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خلطة جبارة تقضى على إزالة الجير واصفرار الأحواض، من الأمور الهامة التي يجب على كل سيدة الاهتمام بها، هو تنظيف الحمام والأحواض وغالبا ما تتجه السيدة إلى التنظيف عن طريق استخدام المواد الكيميائية، ولكن هذا قد يسبب جفاف لليد أثناء الاستخدام، وتوجد طرق أخرى أمنة في الاستخدام تقوم بنفس تأثير المواد الجاهزة بل وأفضل . وصفة الخل الأبيض خلطة جبارة تقضى على إزالة الجير واصفرار الأحواض المكونات بخاخة .

كوب من الخل .

ربع كوب من الماء الدافئ . طريقة التحضير نضع كوب الخل والماء الدافئ في البخاخ . نرش الأحواض والمرحاض في حالة الاحتياج لتنظيفهم . وصفة ملح الليمون والبيكنج صودا لتنظيف المرحاض والأحواض المكونات ملعقة من سائل الجيليي .

كوب من البيكنج صودا .

ربع كوب من ملح الليمون . طريقة التحضير نحضر بوله ونضع فيها البيكنج صودا، وملح الليمون، وسائل الجيلي ونقلب بملعقة خشبية حتي تتجانس المكونات جيداً . نقوم بإحضار مكعبات الثلج ونصب فيها الخليط . نترك الخليط لمدة لا تقل عن نصف ساعة . نقوم بإخراج المكعبات ونضعهم في علبة محكمة الغلق . نستخدم هذه المكعبات في التنظيف عند الاحتياج . وصفة برسيل الغسيل لتنظيف المرحاض والأحواض . المقادير غسيل المرحاض والأحواض نصف كوب من برسيل الغسيل . نصف كوب من سائل الأطباق . نصف كوب من كلوركس الألوان . 2 لتر ماء ساخن . طريقة الاستخدام نحضر زجاجة بحجم 2 لتر .

نضع فيها الماء الساخن، وبرسيل الغسيل، وسائل الأطباق، وكلوركس الألوان ونرج الزجاجة جيداً ثم نتركها لحين الاستخدام . خلطة الديتول والكلور لتنظيف المرحاض والأحواض . المكونات أربع ملاعق من الخل .

4 ملاعق من الكلور .

2 ملعقة من الديتول .

3 ملعقة من برسيل جيل . طريقة التحضير نحضر زجاجة ونضع فيها جميع المكونات السابقة ونخلطهم جيدا .

نستخدم هذا الخليط في كل مرة نريد تنظيف المرحاض والأحواض . الوسوم عمر شويل - جدة خلطة جبارة تقضى على إزالة الجير واصفرار الأحواض نهائياً من أول استخدام - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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