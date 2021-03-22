رابط شحن شدات لعبة ببجي بطريقة سهلة وبسيطة

رابط شحن شدات لعبة ببجي، لعبة ببجي فى الاونة الاخير هى من اكثر الالعاب انتشارا علي الاطلاق، وان شدات لعبة ببجى هى الاكثر طلبا بين الاعبين ولذك نعرض لكم طرق شحن شدات لعبة ببجي تعددت ولكن هناك أشخاص تفضل الشحن من خلال الأي دي والبعض الآخر يفضل شراء الشدات من خلال رصيد الهاتف، ولذلك سنذكر لكم الآن تلك الطرق وبالتفصيل.

رابط شحن شدات لعبة ببجي

طريقة شحن شدات لعبة ببجي من خلال الرصيد

يتم الذهاب إلى الموقع الخاص بالشحن من هنا.

عند الدخول إلى الرابط السابق فسوف تجد أمامك لعبة ببجي.

عليكم باختيار فئة شدات ببجى التي ترغب في شحنها، من ثم القيام بكتابة رمز الـ ID.

وبعد ذلك يتم الضغط على كلمة “حسناً”، وستجد أمامك عدة خيارات للدفع فقم بالضغط على Pay By Mobile.

عليكم بتحديد كمية الشدات التي ترغب بها، من ثم الضغط على ادفع الآن.

يتم إتباع كافة التعليمات الظاهرة أمامكم، لإتمام عملية الدفع.

الذهاب إلى لعبة ببجي من أجل استلام الشدات من خلال الإيميل.

رابط موقع شحن شدات لعبة ببجي

يمكنك عزيزي القارئ الذهاب إلى الموقع الخاص بشحن شدات لعبة ببجي من هنا، وذلك من أجل أن تتمكن من الحصول على كمية الشدات التي ترغب بها لشراء الكثير من الميزات والأدوات الموجودة في لعبة ببجي، الكثير من محبي لعبة ببجي يفضلون شراء الشدات من خلال الآي دي من موقع midasbuy، حيث يقومون بالدخول إليه لشراء شدات لعبة ببجي من خلال عدة طرق مختلفة للدفع والتي منها الدفع باستخدام رصيد الهاتف، أو الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية.