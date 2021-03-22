اربح الآن مع مسابقة الحلم بالإشتراك على سحب الـ250.000$

يواصل الكثيرين من المواطنين من جميع الدول العربية في تقديم طلبات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، من أجل الدخول والمشاركة في السحب المقبل المتوقع أن يُجرى بنهاية الشهر الجاري على جائزة الربع مليون دولار أمريكي، والذي سيُعلن معه اسم فائز جديد بعد السحب الأخير على جائزة الـ 125 ألف دولار والذي ربحه المواطن الأردني محمد اللوباني، مع العلم أن طُرق الاشتراك في المسابقة كما هي دون تغيير، سواء عبر الطرق التقليدية أو المشاركات الإلكترونية.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم

ونُذكر مُجددًا لطرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 الأربعة:

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم إلى الرقم المرادف لدولتك. الاتصال على ذات الرقم والإجابة على الرقم الصحيح الذي يصلك من خلال: أرقام الاشتراك من جميع الدول . الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة وتعبئة النموذج المُدرج به برقم الجوال. الاشتراك من خلال تحميل وتثبيت تطبيق حلم للهواتف الذكية.

المشاركة في تطبيق الجواهر

جدير بالذكر أن المسابقة قد كشفت عن مفاجأة جديدة، وهي إمكانية الاشتراك في تطبيق حلم على الحصول على الجواهر GEMS على غرار شحن جواهر فري فاير، وهي عملات مجانية متوفرة للجميع من خلال شراء حزمات العملات الرقمية ومشاهدة إعلانات الفيديو، وعند الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي يتم طرحها تمكن من الحصول على الجواهر من 1 إلي 10 تساعدك على ربح الجوائز الأخرى، مع العلم أنه يتم السحب على بعض الجوائز الفرعية الأخرى مثل جائزة عيد الأم وقيمتها كيلو ذهب خالص.

ضوابط منظمة للمسابقة

جدير بالذكر أن المسابقة أتاحت الاتصال للاشتراك فيها حتى موعد بدء السحب الجديد، وفي حالة أنه لم يُحالفك الحظ في الفوز بالجائزة، يُمكنك المشاركة مجددًا على السحوبات اللاحقة، وتقرر استبعاد أقارب العاملين في المسابقة من الاشتراك فيها، ضمانًا لأكبر درجات الشفافية والحيادية الكاملة، على أن يتم إعلان اسم الفائز والسحب على الهواء مباشرةً ثم الاتصال به وتهنئته، وأخيرًا الحصول على كافة البيانات الشخصية الخاصة به، من أجل تحديد موعد لتسليمه جائزته.