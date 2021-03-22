نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اسعار الجوالات في جرير اليوم الاثنين 22 مارس 2021 الموافق 9 شعبان 1442 في المقال التالي
عروض جرير الأسبوعية واليومية من أكثر العروض التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص من أجل الاستفادة من التخفيضات علي الجوالات والهواتف الذكية الحديثة التي توفرها جرير ضمن عروض مكتبة جرير، ونوفر لكم في هذا المقال من خلال موقعنا آخر عروض وأسعار الجوالات في جرير اليوم الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 9 شعبان 1442، ويمكن للجميع الاستفادة من هذه العروض فهي العروض الأسبوعية من جرير والمتوفرة في كافة فروع جرير في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل جميع أنواع الجوالات مثل سامسونج وإيفون وهواوي وأوبو وغيرهم.
اسعار الجوالات في جرير
توفر مكتبة جرير عروض مميزة علي الكثير من الجوالات المميزة مثل جوال سامسونج جالكسي اس 20 بلس المتوفر بسعر 2599 ريال، وجوال سامسونج جالكسي اس 21 بسعر 3779 ريال، وجوال جالكسي اس 20 اف اي والذي توفرة بسعر 2099 ريال، وجوال سامسونج جالكسي اس 21 الترا بسعر 4999 ريال، وجوال سامسونج جالكسي اس 21 الترا بسعر 5499 ريال.
من ضمن عروض مكتبة جرير للجوالات تخفيضات على جوال سامسونج جالكسي اس 20 بلس المتوفر بسعة 128 جيجا بسعر 2599 ريال ويتوفر الهاتف بالوان مختلفة مثل الأزرق والأسود والأحمر والرمادي، وجوال سامسونج جالكسي اس 21 بسعة 128 جيجا بايت بسعر 3799 ريال ومتوفر بالوان الفضي والأسود، وجوال سامسونج جالكسي اس 21 سعة 256 جيجا بسعر 399 ريال ومتوفر بالوان الفضي والأسود، وجوال سامسونج جالكسي اس 20 أف أي سعة 128 جيجا بايت بسعر 2099 ريال، وجوال سامسونج جالكسي اس 20 الترا سعة 128 جيجا بايت بسعر 3399 ريال ومتوفر بالوان الأسود والرمادي والأبيض.
هناك الكثير من الجوالات المميزة التي توفرها مكتبة جرير بشكل أسبوعي لكي يستطيع جميع عملاءها العثور على الجوالات التي يبحثون عنها والاستفادة من نسبة الخصم المميزة والكبيرة التي توفرها جرير علي الجوالات.
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