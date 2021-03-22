نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض مانويل ماركت على الأجهزة المنزلية والكهربية في المقال التالي

احصل على أفضل الأسعار من خلال اقتناء الأجهزة الكهربية ضمن عروض مانويل ماركت المتاحة في المملكة العربية السعودية بخصومات رائعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، تتضمن العروض عروض على الأجهزة الكهربية والمنزلية والأدوات المختلفة هذا بالإضافة إلى ما يقدمه ماركت مانويل في جدة من السلع المتنوعة والمختلفة التي يحتاج إليها الجميع من السلع الغذائية وأدوات الطهي ومنتجات العناية الشخصية كذلك، ولم ينسى مانويل في عروضه ما يحتاج إليه الأطفال من الحفاضات ومنتجات العناية بجسم الطفل. أجدد عروض مانويل على الأجهزة المنزلية: خلاط مولينكس 700 واط متوفر الآن في مانويل بسعر 203 ريال فقط بدلاً من 376 ريال بتوفير يصل إلى 173 ريال.

احصل على خلاط مولينكس 500 واط بسعر 183 ريال فقط بدلاًمن 333 ريال واحصل على خصم بقيمة 150 ريال سعودي.

محضرة طعام مولينكس متوفرة الآن بسعر مميز فقط 193 ريال بدلاً من 437 ريال سعودي بخصم قدره 244 ريال.

غلاية كهربية مولينكس 1.5 لتر بسعر 91 ريال سعودي فقط بدلاً من 108 ريال بتوفير 17 ريال.

مطحنة بن مولينكس 180 واط 50 جرام بسعر 114 ريال بدلاً من 167 ريال.

متوفر الآن في مانويل ماركت مفرمة خضراوات مولينكس بسعر 192 ريال سعودي فقط بدلاً من 305 ريال. قطاعة مولينكس بسعر 152 ريال بدلاً من 236 ريال.

خلاط سموذي مولينكس .6 لتر بسعر 153 ريال بدلاً من 224 ريال.

عصارة مولينكس متوفر حجم 0.6 لتر بسعر 89 ريال بدلاً من 132 ريال، وحجم لتر بسعر 95 ريال بدلاً من 144 ريال.

مكواة بخارية عامودية تيفال بسعر 215 ريال بدلاً من 439 ريال.

مكواة بخار تيفال بسعر 66 ريال بدلاً من 121 ريال.

طباخة أرز مولينكس 1.8 لتر بسعر 172 ريال بدلاً من 259 ريال سعودي.



قلاية تيفال بدون زيت سعة 4.2 لتر 1500 واط بسعر 432 ريال بدلاً من 549 ريال.

مكنسة كهربائية تيفال بسعر 316 ريال بدلاً من 517 ريال.

شواية تيفال بسعر 229 ريال بدلاً من 402 ريال.

سخان ساندوتش تيفال 2000 واط بسعر 209 ريال بدلاً من 333 ريال.

عجانة مولينكس 4 لتر بسعر 569 ريال بدلاً من 1035 ريال سعودي.

طباخة أرز تيفال 1.8 لتر بسعر 209 ريال سعودي بدلاً من 333 ريال.

غلاية ماء تيفال 2400 واط بسعر 105 بدلاً من 172 ريال.



قلاية هوائية فيليبس 800 جرام بسعر 479 ريال بدلاً من 822 ريال.

مكنسة فيليبس 650 واط 399 ريال بدلاً من 616 ريال سعودي.

حماصة التوست فيليبس بسعر 114 ريال بدلاً من 155 ريال.

غلاية فيليبس سعة 1.5 لتر بسعر 109 ريال بدلاً من 182 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض مانويل ماركت على الأجهزة المنزلية والكهربية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض مانويل ماركت على الأجهزة المنزلية والكهربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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