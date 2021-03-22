شوف أقوى عروض مكتبة جرير الأسبوعية على الجوالات والإلكترونيات بأقل الأسعار

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سطرت مكتبة جرير اسمها وسط أشهر العلامات التجارية للبيع بالتجزئة داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وتقدم جرير العديد من المنتجات من أهمها الكتب والأدوات المكتبية بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية والجوالات من أشهر الماركات العالمية مثل سامسونج وأبل وشاومي وغيرها، هذا بالإضافة إلى ما تقدمه جرير من منتجات أخرى، وتقدم المكتبة لعملائها إمكانية التسوق عبر الإنترنت من خلال موقع جرير الإلكترونية، كما يمكن زيارة فروع المكتبة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية لاقتناء المنتجات المفضلة. عروض مكتبة جرير على الأجهزة الإلكترونية والجوالات ريزر بليد برو 17 كمبيوتر محمول للألعاب 17.3 بوصة بسعر 15999 ريال بدلاً من 17099 ريال.

اتش بي EliteBook x360 ,830 G7 لابتوب 2 في 1 متحول متاح بسعر 4949 ريال بدلاً من 5499 ريال.

لينوفو ideacentre aio 3, 24IMB05 كمبيوتر مكتبي شامل متوفر بسعر 4899 ريال. كوب ‘Mum You are The Best” بارد/ ساخن بسعر 32 ريال.

أبل إيربودز برو سماعة أذن داخلية لاسلكية بلوتوث بسعر 949 ريال سعودي بدلاً من 1199 ريال.

شاومي مي روبوت، ممسحة- مكنسة كهربائية واي فاي متوفر بسعر 1099 ريال بدلاً من 1399 ريال سعودي. اتش بي سبيكتر اكس لابتوب 2 في 1 متحول متاح بسعر 5999 ريال بدلاً من 6599 ريال سعودي.

تيرتل بيتش اير فورس stealth 300x سماعة رأس للألعاب سلكي بسعر 305 ريال سعودي بدلاً من 415 ريال. كما يعرض في موقع جرير الإلكتروني جوال هواوي بي 40 برو سعة 256 جيجابايت فضي فروست الجيل الخامس 5G احصل عليه الآن بسعر 2999 ريال بدلاً من 3829 ريال. هواوي ميت بوك اكس برو، كمبيوتر محمول 13.9 بوصة، الجيل العاشر احصل عليه بسعر 5999 ريال بدلاً من 6999 ريال.



أوبو رينو 5 برو، سعة 256 جيجابايت أسود اللون الجيل الخامس 5G متاح بسعر 2799 ريال بالإضافة إلى هدايا بقيمة 549 ريال.

سامسونج MU8000, 82 بوصة دقة 4k الترا اتش دي.ال اي دي متوفر بسعر 8499 ريال بدلاً من 18499 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي اس 20 الترا سعة 128 جيجا بايت أبيض اللون متاح بسعر 3399 ريال بدلاً من 5039 ريال.

سامسونج جالكسي اس 20 اف اي متوفر بسعر 2099 ريال سعودي بدلاً من 2999 ريال بالإضافة إلى هدية بقيمة 750 ريال.

احصل على جوال سامسونج جالكسي اس 20 ألترا، سعة 128 جيجا بايت بسعر 3399 ريال بدلاً من 5039 ريال ووفر مبلغ 1640 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض مكتبة جرير الأسبوعية على الجوالات والإلكترونيات بأقل الأسعار - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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