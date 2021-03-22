نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة توم وجيري tom and jerry 2021 على النايل سات والعربسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد قناة توم وجيرى واحدة من القنوات الشهيرة في الوطن العربي، كما أنها محببة من جميع الأطفال الذين يشاهدون كافة برامجها، ونالت محبة الجميع منذ انطلاق القناة ويرجع ذلك الأمر إلى برامجها المميزة التي تقدمها، فأصبحت مصنفة من القنوات الشهيرة للأطفال حول العالم، ومنذ أن تم تغير تردد قناة توم وجيري 2021 وازدادت عمليات البحث للتعرف على التردد الجديد للقناة حتى يتم تحديثه، وهذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال.

تردد قناة توم وجيري

قناة توم وجري أصبحت من القنوات الشهيرة التي تهتم بتقديم برامج للأطفال خاصة للأطفال الصغار في مرحلة الروضة وقبل ذلك، فهي تستهدف الأطفال وتعمل على تقديم الأغاني للأطفال بالإضافة إلى تقديمها أفلام كرتون متنوعة والتي يحبها الأطفال كثيرا، كما أنها تهتم أيضا بتعليم الأطفال واستفادتهم أثناء مشاهدة التلفاز ولهذا فتقوم بتقديم البرامج التعليمية وتعليم الأطفال الأرقام والحروف و تعليم الأطفال الألوان وغير ذلك وكل هذا يتم بطرق رائعة ومميزة تجعل الطفل يتشوق لتعليم هذه الأشياء.

قناة توم وجيري الجديد 2021

قناة توم وجيري من القنوات التي تعرض الكرتون الحبب للأطفال وهو كرتون كوميدي يثير انتباه الأطفال، وسوف نذكر لكم الترددات الجديدة لقناة توم وجيري الجديدة لعام 2021 وهى كالتالي :

التردد الحالي لقناة توم وجيري

القمر الصناعي/ نايل سات

التردد/ 11355

الاستقطاب/ عمودي

معامل الترميز/ 27500

معدل تصحيح الخطأ 5/6

التردد الجديد لقناة توم وجيري 2021

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11354

الاستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطأ:5/6

معامل الترميز: 27500

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

التردد / 11315 رأسي

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز 27500

هذه هي الترددات الجديدة لقناة توم وجيري على كل من النايل سات والعرب سات قم بتغيرها على جهازك وأجعل أطفالك يستمتعون بمشاهدة القناة