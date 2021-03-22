نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الالكترونيات السعودية عروض الشهر الفضيل من ماي مارت والأدوات المنزلية في المقال التالي
عروض الالكترونيات السعودية وأقوي عروض الشهر الفضيل من معارض ماي مارت وتشمل مجموعة مذهلة من العروض على الأجهزة المنزلية وألعاب الأطفال ومنها خلاط رويال جانو 4*1 ب 99 ريال، عجانة كهربائية هوم ماستر ب 199 ريال، كرتون كاسات بلاستيك ب 14،95 ريال، ترمس نيلان ب 19 ريال، براده ماء دوتس ب 259 ريال، قطاعة بصل السيف ب 43 ريال، محضر قهوة ميني جانو ب59 ريال، عصارة فواكة دوتس ي 99 ريال، القلاية الصحية برو ديجيتال السيف ب 389 ريال، خباز هوم ماستر ب 159 ريال، حماصة قهوة هوم ماستر ب 104 ريال.
عروض الالكترونيات السعودية عروض الشهر الفضيل من ماي مارت
سخان ساندوتش السيف ب 79 ريال، كاوية كهربائية هوم ماستر ب 28 ريال، مصيدة حشرات جانو ب 129 ريال، راديو ميكروديجيت ب 69 ريال، ميزان رقمي كليكون 47 ريال، مجفف شعر كليكون ب83 ريال، سماعة مكبر صوت اورينو ب 189 ريال، طقم حافظات طعم فالكون ب 79 ريال، طقم سفرة سراميك ب 109 ريال، طقم شوربة سراميك ب 59 ريال، فناجين سيراميك مور تايم ب 6 ريال، مروحة ستاند دوتس ب 99 ريال، الة مصابيب ستيل ب 19 ريال، مناشف ب 24 ريال، نخدة مضغوط سليب بيلو ب 12 ريال، مفرش مقلم فندقي ب 99 ريال.
عروض ماي مارت على الأدوات المنزلية
مقلاة أسود غطاء ستيل ب 59 ريال، مقلاة بيدين ب 49 ريال، طقم طفريات ميلامين ب 29 ريال، طقم قدورة جرانيت ب 249 ريال، قالب كيك كاندي ستار ب 15 ريال، قالب كيك بقفل مستطيل ب 19 ريال، جاك إكريلك لاندواير ب 14 ريال، طقم قلايات ب 39 ريال، تمرية إكريلك أزاد ب 16 ريال، دولاب أحذية خشب ب 169 ريال، طاولة طعام + 6 كراسي ب 749 ريال، طاولة بلازما ب 219 ريال.
عروض ماي مارت على ألعاب الأطفال
دراجة حديد ب 149 ريال، مكعبات منوع ب 17 ريال، سيارة ريموت ب 19 ريال، كورة ب 15 ريال، لعبة سمك ب 19 ريال، لعبة دمية ب 13 ريال.
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