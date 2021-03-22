انت الان تتابع تفاصيل خبر لماذا 21 مارس عيد للأم .. تعرف على السبب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الأم هي منبع العطاء والحنان والحب والتضحية في حياتنا، ولا يكفي يوم واحد في السنة لتكريمها بل يجب تكريمها بحسن المعاملة والتقدير والحب والاحترام طوال أيام السنة.

ولكن لماذا يوم 21 مارس من كل عام هو يوم الاحتفال بالأم ؟

على الصعيد المصري و العربي ، بدأت فكرة عيد الأم عندما كتب الصحفي علي أمين في عموده اليومي في الصفحة الأخيرة من جريدة الأخبار “لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه (يوم الأم)، ونجعله عيداً قومياً في بلادنا، بلاد الشرق؟”.

واقترح علي أمين موعد هذا اليوم فقال: “ما رأيكم أن يكون هذا العيد يوم 21 مارس، إنه اليوم الذي يبدأ به الربيع وتتفتح فيه الزهور وتتفتح فيه القلوب..!”.

وبعد ذلك أصبح الشعب المصري يحتفل بيوم اليوم يوم 21 مارس من كل عام، و يحرص الأبناء على شراء الهدايا المتنوعة والورود لأمهاتهم.

يختلف موعد الاحتفال بعيد الأم في العالم، حيث تحتفل الدول العربية وبما فيهم مصر يوم 21 مارس من كل عام ما عدا دول الجزائر والمغرب وتونس في يوم الأحد الأخير من شهر مايو.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول أوروبا وشرق آسيا في يوم 2 مايو من كل عام، و جنوب أفريقيا يوم 8 مايو، والنرويج في ثاني أحد من شهر فبراير.

وفي النهاية شكرا لكل أم على ما تقدمه لإسعاد أبناءها طوال أيام السنة.