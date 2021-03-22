أسماء بنات سعودية فخمة جديدة وقديمة مميزة؛ هناك الكثير من الأسماء التي اختص بها المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية بناتهم وأطلقاها عليهم؛ ولذلك فقد صنفت بعض الأسماء أنها سُعُودية لكثرة إطلاقها علي البنات السعوديات، وهذه الأسماء يوجد منها القديم الذي يستخدم منذ عشرات السنين ويوجد منها الحديث الذي أصبح يستخدم مؤخراً لمواكبة العصر، وفيما يلي علي موقع ثقفني في السطور التالية سوف نعرض جزء من أجمل الأسماء التي يحبها السعوديين وجميع دول الخليج.

أسماء بنات سعودية جديدة وقديمة

هناك الكثير من الأسماء المميزة التي يحب السعوديين استخدامها عندما يرزقوا ببنات؛ ولكن هذه الأسماء لم تلقي اهتمام المواطنين في المملكة فقط بل اهتم بها جميع دول الخليج وكل من يريد إطلاق اسم سعودي علي أبناءه، ولاقت هذه الأسماء انتشار كبير بين الأمهات المحبين لهذه النوعية من الأسماء فجميع من يبحث عن اسم جميل وراقي وذات طابع خاص لكي يتميز به أبناءه يتجه فوراً للبحث عن هذه الأسماء السُّعُودية الجميلة والمميزة عن غيرها من الكثير من الأسماء العربية بوجه عام أو التي تأخذ طابع أجنبي، وفينا يلي بعض من هذه الأسماء:

أروي: ويعني هذا الاسم انثي الغزال والفتاة التي تتصف بالجمال.

تالا: ويعني النخل ذات الحجم الصغير.

أثير: ويعني البريق الصادر من السيف ولمعته.

أغاريد: ويعني الغناء الجميل.

سلمي: ويعني الفتاة القوية التي لا تمنعها القيود من شيء.

سجي: يعني الصفات الطيبة و الحميدة.

لمار: يعني ماء الذهب.

ديمه: ويعني المطر المستمر.

أليس: ويعني النعومة والجاذبية.

أسماء بنات سعودية فخمة

ويوجد الكثير من أسماء بنات خليجية فخمة وتحديداً الأسماء السُّعُودية، ولكافة الباحثين عن الأسماء التي تتسم بالفخامة والملكية فقد قمنا باختيار أفضل الأسماء من بين الكثير من الأسماء فهذه تعد أكثر من يبحث عنها الأمهات والآباء في الدول الخليجية؛ كما أنها تمتاز بالرقي والفخامة وتمثلت في التالي: