نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل تهنئة شهر رمضان 1442 أجمل وأرق الرسائل والأدعية بمناسبة اقتراب الشهر الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسائل تهنئة شهر رمضان اقتراب حلول شهر رمضان الكريم الذي يعد أفضل الشهور عند الله تعالى، حيث تبقى له أقل من ثلاثين يوما، لذلك يبحث الكثير من المسلمين في العالم كله عن أدعية وتهاني في هذا الشهر الفضيل ليقوموا بتداولها بين بعضهم البعض لتقوية الشعور روحانيات هذا الشهر، وتبادل التهاني والأدعية بشهر رمضان يعمل على زيادة الألفة والمحبة بين المسلمين.

الأعمال الصالحة التي يجب على المسلمين أن يتبعوا في رمضان

جانب العبادات الرئيسية التي يقوم بها المسلمون في شهر رمضان الكريم يوجد أعمال صالحة كثيرة تزيد من الحسنات وتضاعفها في تلك الأيام المباركات، ومن أهمها الإصلاح بين الناس وصلة الرحم وإطعام الفقراء والمساكين وزيارة المرضى والتزاور مع الأقارب والأصدقاء، ولكن في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع فإن عباده زيارة المريض والأقارب هي تم استثنائها ويستبدلها المسلمون بالتبريك والتهاني عبر وسائل الاتصال والتواصل عن بعد، وهذا حفاظا على سلامة كل مسلم ورفع الأذى عن الناس.

تضاعف الحسنات في رمضان

من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المسلمين أنه جعل لهم شهر رمضان كل عام حتى يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر ويتوبوا من الذنوب التي ارتكبوها على مدار العام ليخرجوا من هذا الشهر الفضيل بكم هائل من الحسنات وغفران الذنوب بإذن الله وزيادة القرب من الله تعالى لباقي العام.

ومن أهم الأدعية للشهر الكريم الدعاء الذي تتردد به الامة الإسلامية “اللهم بلغنا رمضان”

ودعاء “اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين”

ونتابع معكم أهم الرسائل الرمضانية بمناسبة اقتراب الشهر الكريم اعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.