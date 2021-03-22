شوف عروض بنده الأسبوعية على جميع المنتجات تصل ل 60%

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عروض بنده الأسبوعية في السعودية متاجر بنده في المملكة العربية السعودية من أكثر الأماكن شهرة في بيع جميع المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية، ومن الجدير بالذكر أن متاجر بنده من أكثر الأماكن التي يثق بها العملاء لشراء احتياجاتهم خاصة بعد أن قامت بنده بإطلاق العلامة التجارية الخاصة بها، ذلك ما يعني قيامها بتصنيع المنتجات بنفسها وبالتالي ضمان جودتها. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده بلغ سعر كيلو بسكويت مصري مدور 18 ريال سعودي بدلاً من سعر 23 ريال سعودي.

تخفيضات بنده بلغ سعر علبة كروسان ميني بالجبنة والزعتر 10 حبات 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.

تنزيلات بنده بلغ سعر علبة كروسان ميني سادة 10 حبات 25 جرام 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي.

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عروض بنده الأسبوعية بلغ سعر كيك قوس قزح 750 جرام 32 ريال سعودي بدلاً من سعر 40 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة مانشي رول كيك بالشوكولاتة والفانيلا 20 جرام 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 7 ريال سعودي. تخفيضات بنده السعودية عروض بنده على المنتجات الغذائية عروض بنده الأسبوعية تنزيلات بنده بلغ سعر كيس شرائح خبز هارفي أبيض 4 ريال سعودي بدلاً من سعر 6 ريال سعودي.

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تنزيلات بنده بلغ سعر علبة كب كيك اليمامة غندور 20*25 جرام 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة عجينة سمبوسة بلدي بنت البلد سويتز 1 كيلو 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية على جميع المنتجات تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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