نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الأسبوعي شهر رمضان الكريم لعام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية الأسبوعي، يقدم لكم شركة هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية العروض الأسبوعية 10 شعبان 1442 والموافق 23 مارس 2021، ويعود لكم بأفضل العروض والخصومات والتخفيضات علي المنتجات الغذائية المختلة والأجهزة الكهربائية ومنتجات العناية بالبشرة ومنتجات الأطفال، ويتزامن تلك العروض مع تحضيرات شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا بالمن والبركات.

عروض بنده السعودية الأسبوعي 10 شعبان 1442

تعتبر أسواق ومتاجر بنده في السعودية من أكثر المتاجر الموثوقة بالنسبة للشعب السعودي، وذلك لأن جميع المنتجات الغذائية التي تقدمها متاجر بنده ذات جودة عالية وبأسعار مذهلة، وفي الفترة الأخيرة قامت متاجر بنده بإنتاج بعض المنتجات الغذائية ونالت تلك المنتجات على إعجاب الكثيرين، وأيضاً توجد في الفروع عروض بنده مميزة وتخفيضات هائلة على جميع الأقسام الموجودة.

عروض بنده الأسبوعية علي منتجات الأطفال

بلغ سعر بامبرز كلوت الصندوق الجامبو 85 ريال سعودي بدلاً من 105 ريال سعودي.

بلغ سعر حفائض للأطفال بامبرز العبوة الجامبو 90 ريال سعودي بدلاً من 105 ريال سعودي.

بلغ سعر حفائض للأطفال بيبي جوي العبوة الضخمة 60 ريال سعودي بدلاً من 72 ريال سعودي.

بلغ سعر حفائض كلوت للأطفال بيبي جوي العلبة العملاقة 100 ريال سعودي بدلاً من 115 ريال سعودي.

بلغ سعر حفائض للأطفال دكتور بيبي العبوة الاقتصادية 50 ريال سعودي بدلاً من 75 ريال سعودي.

بلغ سعر حفائض للأطفال بامبي العبوة العملاقة 35 ريال سعودي بدلاً من 48 ريال سعودي.

بلغ سعر كلوت بامبي جامبو 55 ريال سعودي بدلاً من 72 ريال سعودي.

بلغ سعر حفائض للأطفال بامبي العبوة الضخمة 50 ريال سعودي بدلاً من 75 ريال سعودي.

عروض بنده على منتجات العناية بالأطفال

بلغ سعر حفائض للأطفال فاين بيبي عبوة التوفير الضخمة 49 ريال سعودي بدلاً من 70 ريال سعودي.

بلغ سعر حفائض للأطفال هجيز العبوة العملاقة عناية مضاعفة 38 ريال سعودي بدلاً من 55 ريال سعودي.

بلغ سعر حفائض للأطفال بامبرز عناية مميزة 85 ريال سعودي بدلاً من 108 ريال سعودي.

بلغ سعر كلوت هجيز 44 ريال سعودي بدلاً من 65 ريال سعودي.

بلغ سعر مناديل مبللة لكامل البشرة جونسون 75 منديل 3 عبوات 30 ريال سعودي بدلاً من 45 ريال سعودي.

بلغ سعر حليب أطفال بالفانيلا والشوكولاتة بدياشور كومبليت 400 جم 35 ريال سعودي بدلاً من 45 ريال سعودي.

بلغ سعر حليب الأطفال في طور النمو بلميل بلس 400 جم 35 ريال سعودي بدلاً من 72 ريال سعودي.

بلغ سعر سائل استحمام وشامبو للأطفال نونو 300 مل 29 ريال سعودي بدلاً من 51 ريال سعودي.

بالإضافة لمنتجات العناية بالبشرة والخصومات الهائلة علي تلك المنتجات من ضمن عروض هايبر بنده الأسبوعية.