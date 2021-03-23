شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات هائلة تصل ل 70%

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عروض العثيم السعودية تقدم أسواق عبدالله العثيم أقوى عروض الأسعار لهذا الأسبوع وتخفيضات هائلة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، تقدم أسواق العثيم تخفيضاتها على المنتجات الغذائية بجميع أنواعها الطازجة والمحفوظة والمجمدة، وجميع أنواع منتجات الألبان ومعروضات المخبز الطازجة من مخبوزات وحلويات، وأيضاً مختلف أنواع اللحوم الطازجة والمجمدة سواء كانت لحوم أبقار أو أغنام واللحوم البيضاء كالدجاج والأسماك، كل هذه المنتجات وأكثر بجميع فروع أسواق العثيم داخل المملكة العربية السعودية. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم على منتجات البقالة: تخفيضات العثيم شاي ليبتون أحمر أكياس، عدد 100 كيس، فقط بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 15.50 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم مايونيز كنور، حجم 946 مل، فقط بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية كاتشب طماطم كنور، حجم 532 جرام، فقط بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال سعودي.

مرقة كنور بقر، عدد 24× 18 جرام، فقط بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال سعودي.

مرقة دجاج بودرة، عدد 40× 18 جرام، فقط بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 33.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية تنزيلات بنده على شاي ليبتون فله، وزن 800 جرام، فقط بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 36.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية شاي بروك بوند أكياس، عدد 100 كيس، فقط بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.25 ريال سعودي.

خصومات العثيم أرز صنوايت، وزن 5 كيلو جرام، فقط بسعر 31.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم أرز وايت سوان كالروز، وزن 5 كيلو جرام 10٪ مجاناً، فقط بسعر 28.95 ريال سعودي بدلاً من 31.95 ريال سعودي.

معجون طماطم السعودية، عدد 16× 135 جرام، فقط بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات هائلة تصل ل 70% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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