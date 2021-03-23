شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات من 30 ل 60%

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عروض اكسترا الأسبوعية في السعودية تعتبر متاجر اكسترا في المملكة العربية السعودية من أكثر الأماكن شهرة التي تختص ببيع جميع الأجهزة الكهربائية المختلفة، وتعتبر متاجر اكسترا مكان موثوق من قبل العملاء لشراء أجهزتهم الكهربائية، وذلك بسبب قيام الشركة بتقديم خدمات إضافية فوق عملية البيع مثل خدمات الصيانة المختلفة، وأيضاً تعطي اكسترا أطول فترة ضمان للأجهزة الكهربائية التي يتم شرائها من فروعها. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا بلغ سعر سماعة برو سماعات لاسلكية لون أسود 699 ريال سعودي بدلاً من سعر 1059 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم بلغ سعر ساعة أبل إصدار 6 مقاس 44 ملم جي بي أس إطار أحمر اللون سوار رياضي 1869 ريال سعودي بدلاً من سعر 1969 ريال سعودي.

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بلغ سعر سماعات لاسلكية إل جي حول الرقبة لون أسود 299 ريال سعودي بدلاً من سعر 398 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا السعودية تنزيلات اكسترا على أجهزة الكمبيوتر: عروض اكسترا الأسبوعية بلغ سعر جهاز كمبيوتر اتش بي 22 الكل في واحد رايزن 3 21.5 بوصة 4 جيجا بايت 1 تيرا لون أسود 2099 ريال سعودي بدلاً من سعر 2299 ريال سعودي.

خصومات اكسترا بلغ سعر جهاز آبل ماك ميني 2020 كور آي 30 256 جيجا بايت 8 جيجا رام لون رمادي 3282 ريال سعودي بدلاً من سعر 3839 ريال سعودي.

بلغ سعر شاشة بي 27 بوصة دقة 2560 لون أسود 1399 ريال سعودي بدلاً من سعر 1699 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات من 30 ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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