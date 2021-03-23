نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 5 أيام تخفيضات تصل ل 60% في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية في السعودية تعتبر أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية من أشهر الأسواق الخاصة ببيع جميع المنتجات الغذائية والسلع التي يحتاج إليها العملاء في حياتهم اليومية بشكل مستمر، كما أن العثيم سعت لفتح فروع جديدة في مناطق مختلفة داخل المملكة، وذلك بغرض تسهيل عملية الشراء للعملاء كما أنها تقوم بعمل عروض على جميع المنتجات بشكل مستمر، سنعرض مجموعة من هذه العروض في هذا المقال. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم بلغ سعر أرز زاد الوطن مزة هندي بسمتي 5 كجم 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي.

خصومات العثيم اليوم بلغ سعر علبة كريم كراميل رياض فود 12*70 جم 22 ريال سعودي بدلاً من سعر 28 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين بلغ سعر علبة أرز هالي كالروز 5 كجم 24 ريال سعودي بدلاً من سعر 31 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بلغ سعر علبة دجاج لاتينا المجمد 1000 جم 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.

بلغ سعر زيت فيكتو للقلي 1.5 لتر 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة صدور دجاج لاتينا طرية 2.5 كجم 47 ريال سعودي بدلاً من سعر 55 ريال سعودي.

بلغ سعر علبتان جبن كيري 24 حبة 432 جم 28 ريال سعودي بدلاً من سعر 38 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم تنزيلات العثيم على المنتجات الغذائية: عروض العثيم اليوم بلغ سعر علبة جبن كيري الشيف قالب 1 كجم 34 ريال سعودي بدلاً من سعر 43 ريال سعودي.

خصومات العثيم بلغ سعر علبة جبن البقرة الضاحكة كريمي 500 جرام 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بلغ سعر علبة عسل لانجينز 1 كجم 55 ريال سعودي بدلاً من سعر 75 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم ولمدة 5 أيام تخفيضات تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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