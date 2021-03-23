مكون سحري ومذهل لتنظيف السجاد بدون استخدام المياه الكثيرة وبدون غسيل

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عمر شويل - جدة نقدم لكم مكون سحري ومذهل لتنظيف السجاد حيث يعتبر المنزل مملكة كل امرأة وأن الاهتمام بتنظيفه هو أمر ضروري ، وأن السجاد من الأشياء التي تعطي للمنزل الواجهة والمنظر الجمالي، فكلما كانت السجادة بسيطة ونظيفة ولا تحتوي على بقع أو أوساخ، كلما كان المنزل والمظهر العام جميلاً نظيفًا، لذا نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني طريقة تنظيف السجاد.

مكون سحري ومذهل لتنظيف السجاد

غسيل السجاد من الأمور المرهقة لكل ربة منزل، كما أن وجود البقع والأوساخ من الأمور الغير مرغوب فيها وخصوصًا مع وجود الأطفال قد يزيد من احتمالية وجود البقع وتراكم الأوساخ.

تنظيف البقع باستخدام الخل وسائل تنظيف الأطباق

في حالة حدوث أي نوع من البقع، يجب استخدام هذه الوصفة بشكل سريع وأول بأول حتى لا تترك البقعة أي أثر على السجادة، فيتم عمل الآتي: –

– يتم استخدام بخاخ المياه في هذه الوصفة، كما يتم تحضير ملعقة صغيرة من سائل غسيل المواعين وربع كوب من الخل.

– يتم ملئ نصف البخاخ مياه دافئة، كما يملأ النصف الآخر بمقدار الخل وسائل الغسيل.

– وفي مكان وجود البقعة يتم رش هذا الخليط، وبقطعة قماش نظيفة يتم فرك البقعة جيدًا.

– وبهذه الطريقة سوف يختفي أثر البقعة في الحال.

تنظيف السجاد بالبيكنج صودا

من الممكن أيضًا إزالة البقع الموجودة على السجاد بالبيكنج صودا، حيث أثبتت البيكنج صودا قدرتها الفعالة في إزالة البقع، ويتم الاستخدام كالآتي:

– يجب تنظيف ما تم سكبه سواء كان طعام أو شراب.

– وعلى مكان البقعة يتم إضافة قليل من البيكنج صودا وإضافة إليها بعض قطرات المياه.

– ثم يترك الخليط على البقعة لمدة 20 دقيقة تقريبا.

– ثم يتم فرك البقعة وسوف تختفي آثار البقعة في الحال.

الملح

من الممكن أن يتم استخدام الملح لتنظيف السجاد بشكل دوري كل اسبوع، حيث يتم رش مقدار من الملح على السجادة وتركه لمدة نصف ساعة، وباستخدام المكنسة الكهربائية يتم كنس السجادة جيدًا للتخلص من أي آثار للملح، وسوف تلاحظي نظافة السجاد وبريقها.

وفي النهاية يعتبر السجاد من اساسيات المنزل والتي يجب الاهتمام به بشكل ملحوظ والعمل على نظافتها دائمًا حتى لا تتراكم البقع عليها ولا يفقد بريقه وجماله.